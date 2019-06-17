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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
17.06.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

Fıstık ezmesi nasıl yapılır? Fıstık ezmesi yapmanın püf noktaları

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Fıstık ezmesi nasıl yapılır? Fıstık ezmesi yapmanın püf noktaları

Fıstık ezmesi hem kahvaltılarına lezzet katmak hem de bitkisel kaynaklardan bol miktarda protein almak isteyenlerin ilk tercihlerinden. Balla, reçelle ya da tek başına enfes olan fıstık ezmesini marketten almak yerine evinizde yapmaya, doğal ve katkısız bir lezzetin keyfini çıkarmaya ne dersiniz? Bunun için ihtiyacınız olan sadece fıstık ve bir mutfak robotu…

Fıstık ezmesi yüksek protein miktarı nedeniyle sağlıklı beslenenlerin favorisi. Ancak yüksek kalorisi nedeniyle dikkatli tüketmek gerekiyor. Özellikle marketlerde satılan fıstık ezmelerinin içinde bulunan ilave şeker ve yağ, birçok kişinin bu lezzetten uzak durmasına neden oluyor.

Bu sorunla baş etmenin en kolay yolu fıstık ezmenizi kendiniz yapmanız.

Bunun için sadece 300 gram kabukları soyulmuş tuzsuz yer fıstığına ihtiyacınız var.

Fıstık ezmenizin kolayca sürülebilen bir kıvama sahip olmasını isterseniz içine 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyebilirsiniz.

Fıstık ezmesine tat ve aroma katmak için ise 1 tatlı kaşığı bal ile 1-2 çay kaşığı tarçın ilave edebilirsiniz.

Fıstık ezmeli milkshake tarifi
Fıstık ezmeli milkshake tarifi

Fıstık ezmesinin yapılışı ise şöyle:

Tuzsuz fıstıkların dış ve iç kabuklarını iyice ayıklayın.

Yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisinin üzerine fıstıkları yayın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp fıstıklarınızı 10 dakika kadar kavurun. Yanmamalarına dikkat edin…

Kavurduğunuz fıstıkları mutfak robotuna aktarın.

2’şer dakikalık aralar vererek 10 dakika boyunca robottan geçirin.

Fıstık ezmeli çıtır elma dilimleri tarifi
Fıstık ezmeli çıtır elma dilimleri tarifi

Fıstık ezmenizi robottan ne kadar uzun süre geçirirseniz kıvamı o kadar yumuşak olacaktır. Kıtır kıtır taneli fıstık ezmeleri için bu süreyi biraz kısaltabilirsiniz.

Fıstık ezmenizi ağzı sıkıca kapalı bir kavanozda kapağı alta geçecek şekilde saklarsanız yağının yüzeye çıkmasına engel olabilirsiniz.

Evde yapacağınız fıstık ezmesi katkısız olduğundan marketten aldığınız ürünlere göre daha kısa ömürlü olabilir. Bu nedenle çok büyük miktarlarda yapmamaya özen gösterin.

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