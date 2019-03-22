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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
22.03.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Ecem Karaağaç'ı istismar ettiği iddia edilen kişi ilk kez konuştu

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Ecem Karaağaç'ı istismar ettiği iddia edilen kişi ilk kez konuştu

Ecem Karaağaç'ı 'Enerji vereceğim, Survivor'da birinci olacaksın' diyerek defalarca istismar ettiği iddia edilen kişi Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına ulaştı.

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Pes dedirten olay Survivor yarışmacısını Sana enerji yükleyeceğim deyip kandırmışlar...
Pes dedirten olay! Survivor yarışmacısını 'Sana enerji yükleyeceğim' deyip kandırmışlar...

İşte o kişinin açıklamaları:

"Defalarca bana 'biz arkadaş değildik, yüzüne bakınca anlarsınız' diye aşağılayıcı cümleler kurdu. Herkesi Allah yarattı. Sevgili olmadığı biriyle 10 farklı yerde fotoğraflarımız var. 'Gelemem müsait değilim' diyordum, çünkü ben İstanbul dışında yaşıyorum. Ecem uçak biletimi alıyor ve çağırıyordu. İstanbul'a uzak bir yerde yaşıyorum. Evine gidiyordum. Bazen 2 hafta, bazen 3 hafta, bazen 4 hafta kalıyordum. 1-2 yıl böyle geçti ve sürdü. Ortaya çıkacak bunlar yakında. Verdiğimiz ifadelerden, sunacağımız fotoğraf ve görüntülerden... Levent'te iki AVM'de birlikte görüntülerimiz var. Bu görüntülerde Ecem'in başı omuzumda. Eğer bu bir istismarsa bunlar mümkün mü? Ben istismar ediyorsam uçak bileti alıp İstanbul'a getirtilir miyim? Aramızda bir şeyler yaşandı. Siz buna ister 'sevgili' deyin, ister demeyin. 'Enerji vereceğim' lafını asla ve asla ve asla kullanmadım! Mesleğim bu değil. Benim mesleğim eğitmenlik. Survivor yarışmasında Ecem'i hem maddi hem de manevi olarak destekledim. Survivor'dan döndü, beklediği şöhrete ulaşamadı, sıkıntıya düştü. Kesinlikle kendisini ve ailesini tehdit etmedim. Bunu ispat etsin, Taksim Meydanı'nda...

Büyük bunalımdayım. Benim de ailem var. Meşhur olmaya çalışan bir kızın entrikasına kurban gittim. Bana iftira atılıyor, ben de dava açtım. Psikolojim ağır vaziyette kötü durumda."

O İDDİALARA ECEM KARAAĞAÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Ecem Karaağaç, iftira atıyor iddialarına cevap verdi;

Yayında kendisinin beyan ettiği her şey yalan. Şu an yargı sürecinde olduğum için anlatamıyorum. Beni büyü yoluyla kandırdı. Kimse ‘gönül’ falan buradan pay çıkarmasın kendisine.

Neden kendisi bana defalarca kez para teklif etti. Benimle asla öyle bir konuşma yapmadı. Bana yazdığı bütün hesapları kapattı. Yargı süreci olduğu için anlatamıyorum. Yargı süreci tamamlandığında herkesin utanacağına eminim.

O olaylara nasıl inandım, nasıl iki yıl bu süreci yaşadım anlatamıyorum. Yargı bittikten sonra anlatacağım tüm pislikleriyle bana saldırıyor.

Çünkü kendisi davalık olduğu için başına geleceklerin farkında. Kendisi o kadar güzel rol yapıyor ki anlatamam. Bu olay açığa çıktığında herkes ‘sen neler yaşamışsın’ diye bana gelecek.

Ben de istiyorum her şeyi anlatmak ama yargı sürecinde olduğum için anlatamıyorum.

O biletlerin ne şekilde alındığı, ne şekilde almam için zorlandığım, o resimleri çekilirken ne şekilde çekildiğim hepsi ortaya çıkacak. Asla ve asla bir gönül ilişkisi yok. İster inanın, ister inanmayın kesinlikle gönül ilişkisi yok. Benim ailem bana her konuda destek oluyor. Maddi manevi hiç fark etmez. Bu adam beni kandırdı, dini inançlarımı kullandı, bana sihirler yaptı. Ailemi, beni kullandı. Kendisi çok güzel rol yapıyor ve ben buna iki sene şahit oldum. Beni her şeyle tehdit ediyor… ‘Enerji alışverişi’ diyorlar öyle bir şey yok ne Survivor’ı ne enerjisi, beni istismar etti. ‘Ailene sihir yapacağım’ dedi. Onun söylediklerinden sonra annemin başına bir takım sıkıntılar geldi. Bu şekilde kandırmaya başladı beni… Benim dini inançlarımı kullandı, manevi yönlerimi kullandı. Ben her şeyi savcılığa verdim, her şey ortaya çıkacak. Ben bütün bu saçmalıklara, tanımadığım birine nasıl inandığımı sorguluyorum ama inandırılmak içinde bütün deliller ortada. Keşke sizin yanınıza gelsem de her şeyi anlata bilsem ama şu anda hiçbir şey yapamıyorum, olay yargıda…

Survivor Ecem kimdir İşte Ecem Karaağaç hakkında bilgiler
Survivor Ecem kimdir? İşte Ecem Karaağaç hakkında bilgiler

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç ilk kez konuştu
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç ilk kez konuştu!
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Yarışmadaki arkadaşı konuştu: bu saflık değil
Yarışmadaki arkadaşı konuştu: bu saflık değil!

 

 

 

 

 

 

 

 

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