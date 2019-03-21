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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
21.03.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

'Enerji yüklemesi yapacağım' diyerek istismar etmişlerdi... Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç ilk kez konuştu!

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Ecem Karaağaç, Survivor yarışması öncesi ‘Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci sen olacaksın’ diyerek kendisini defalarca istismar eden kişiyi savcılığa şikayet etti. Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Ecem Karaağaç ilk kez konuştu!

"Ciddi bir şekilde mağdur edildim. Çıkan haberlere çok üzüldüm. Hakkımı aramak için hukuka başvurdum.

Karşı taraf beni tehdit etti. Suçlamamı asla geri çekmeyeceğim.

Bu haberler, beni çok mağdur etti.

Bunun ciddiyetinin herkes görecek. Bu magazin haberi olduğu için çok üzgünüm. Benim ailem var, değerlerim var. Bu işin basite indirgenmesi beni çok üzdü.

Ortada çok büyük bir suç var. Bunu eğlence malzemesi yapmasınlar. Benim bir ailem var. Asla geri çekilmeyeceğimi bilmesini istiyorum.

Asla davamdan vazgeçmeyeceğim. Ben farklı bir çok şekilde suistimal edildim.

Tek temennim kimsenin başına bu kadar ağır bir şey gelmesin.

Konu çarptırıldı. Başlıklar o şekilde çıktı. Benim yaşadıklarım o kadar basit değil.

Beni rezil edeceğini, beni magazine vereceğini defalarca söyledi.

Beni her şekilde dolandırdı. Bunlar yakında çıkacak. Maddi, manevi, ailevi her şekilde üstüme gelindi. Ben alay konusu olmak istemiyorum. Üstüme gelinmesini istemiyorum. Ben hukuk savaşı vereceğimin farkındayım ama sonuna kadar savaşacağım.

'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diye bir şey yok.

Benim bir kadın, bir ailemin olduğunu kimse unutmasın. Düşmanımın başına dahi gelmesin.

Ben 2 senedir yaşıyorum bu süreci. Eğitimli, eğitimsiz herkes kandırılıyor bu dünyada.

İnsanlar çok acımasız. Yorumlara bakamıyorum.Yaşadığım günler aklıma geliyor zor ayakta duruyorum."

  

 

 

 

 

 

 

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