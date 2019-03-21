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'Enerji yükleyeceğim' deyip istismar etmişlerdi... Yarışmadaki arkadaşı konuştu!

Survivor yarışmacısı Sahra Işık, Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programına konuk oldu. Işık, yarışmadaki arkadaşı Ecem Karaağaç'ın 'sana enerji yükleyeceğim, Survivor'da birinci olacaksın' denilerek istismara uğramasına 'bu saflık değil' yorumu yaptı.

Hürriyet Haber
21.03.2019 - 10:16 | Son Güncelleme:
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Enerji yükleyeceğim deyip istismar etmişlerdi... Yarışmadaki arkadaşı konuştuNext

Survivor yarışmacısı Sahra Işık, Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programına konuk oldu. Işık, yarışmadaki arkadaşı Ecem Karaağaç'ın 'sana enerji yükleyeceğim, Survivor'da birinci olacaksın' denilerek istismara uğramasına 'bu saflık değil' yorumu yaptı.

Etiketler: survivor sahra

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