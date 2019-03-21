'Enerji yükleyeceğim' deyip istismar etmişlerdi... Yarışmadaki arkadaşı konuştu!
Survivor yarışmacısı Sahra Işık, Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programına konuk oldu. Işık, yarışmadaki arkadaşı Ecem Karaağaç'ın 'sana enerji yükleyeceğim, Survivor'da birinci olacaksın' denilerek istismara uğramasına 'bu saflık değil' yorumu yaptı.
Survivor yarışmacısı Sahra Işık, Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programına konuk oldu. Işık, yarışmadaki arkadaşı Ecem Karaağaç'ın 'sana enerji yükleyeceğim, Survivor'da birinci olacaksın' denilerek istismara uğramasına 'bu saflık değil' yorumu yaptı.
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