Survivor 2018'de yarışan Ecem Karaağaç kimdir?
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri de Ecem Karaağaç, oldu. Survivor’ın 2018 sezonunda yarışan Ecem Karaağaç, yarışmadan kısa süre sonra elenmişti. Survivor’dan önce ise Göz6 yarışmasında performans sergilemişti. Peki, Ecem Karaağaç kimdir?
Göz6 yarışması ardından Survivor’ın yarışmacılarından birisi arasına katılan Ecem Karaağaç, gündemdeki haberler ardından bir kez daha gündeme geldi. Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Henüz lise çağındayken Amerika’ya giden Ecem Karaağaç, Yaşar Üniversitesi’nin Mimarlık Fakültesi'nde eğitim gördü. Basketbol ve yüzücülük sporlarıyla profesyonel olarak ilgilendi. Ayrıca Ecem Karaağaç, futbol, fitness, boks gibi spor dallarıyla uğraştı. Küçük yaşlardan beri sporla iç içe olan Ecem Karaağaç, TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 yarışmasında finale kadar kalma başarısı gösterdi. Başarılı üç kadından biri oldu ancak Survivor biletini Berna Keklikler'e kaptırdı. Survivor Gönüllüler ekibinde yer alan Ecem Karaağaç, daha sonra en fazla oyu alarak All Star Takımı'na gönderilmişti
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