Sağlık bombası narla yapabileceğiniz 2 tarif

NARLI TURTA
Malzemeler
Hamuru için 1 yumurta, 125 gram tereyağı, 1 orta boy rendelenmiş limon kabuğu, 125 gram toz şeker, 250 gram un, 1 paket kabartma tozu. Narlı iç harcı için 3 büyük nar, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı toz şeker. Servisi için 3 yemek kaşığı pudra şekeri.
Hazırlanışı
Tereyağı ve yumurtayı karıştırın ve içine toz şeker ve limon kabuğunu ekleyip karıştırmaya devam edin. Üzerine unu ve kabartma tozunu da ekleyip iyice karışana kadar yoğurun. Hazırladığınız hamuru üzerini kapatıp 30 dakika kadar bekletin.
Bu sırada turtanın içi için; narları ikiye bölüp tanelerini çıkarın ve yarısını ayırıp suyunu sıkın. İçinde tane kalmamasına dikkat edin. Nar suyunu ufak bir tencereye koyun ve içine şekeri ve nişastayı ekleyerek karıştırıp kıvam almasını sağlayın. Piştikten sonra kalan narı ekleyin ve ocağı kapatın.
Orta boy tart kalıbını tereyağıyla yağlayın ve hamurun yarısını koparıp ondan da bir parça daha alıp kalanını tepsiye yayın. Hamurun kenarlarını yırtmadan uzatın ve tırtıklı yerleri de kaplayın. Narlı harcı dökün ve tüm turtayı kaplayın. Kalan hamuru şeritler şekline getirip sepet şeklinde üzerini örtün. Turtanızı 180 derecede üstü renk alana kadar pişirin. Dilerseniz üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz.
NARLI ÇİKOLATA TARİFİ
Malzemeler
160 gram bitter çikolata, 1/2 su bardağı mısır gevreği, 2 adet nar, 2 yemek kaşığı hindistancevizi rendesi
Hazırlanışı
Mısır gevreklerini poşete koyup ezerek ufalayın. Bitter çikolatanın üçte birini benmari usulü eritin ve kalan çikolatayı da içine atıp eritmeye devam edin. İçine ayıkladığınız narın kalan yarısını, mısır gevreklerini ve hindistancevizini ekleyip karıştırmaya devam edin.
Muffin kaplarını streç filmle kaplayıp bu karışımı içine doldurun. Oda sıcaklığına geldikten sonra 20 dakika da buzdolabında bekletin. Donduktan sonra kalan narları üzerine serpin ve servis edin.
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