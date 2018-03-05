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Bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz birbirinden leziz tarifler

Bayat ekmekleri çöpe atmak yerine yapabileceğiniz çok sayıda lezzet var. İşte hem mutfak bütçenizi rahatlatacak hem de israfı önleyecek o tariflerden bazıları...

Hürriyet Haber
05.03.2018 - 09:58 | Son Güncelleme :

Vaktinde tüketilememiş veya uzun süre dışarıda kaldığı için bayatlamış ekmekleri birbirinden farklı yöntemle lezzetlendirip tüketebilirsiniz. İşte o yöntemlerden bazıları...

1) Ekmekten Pratik Waffle

Bayat ekmekleri dilimleyip 5 dakika kadar fırınlayın. Bir tencerede 2 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tarçın, 1/2 çay bardağı şekeri kaynatın. Kaynattığınız sütü el yakmayacak kıvama geldiğinde ekmeklerin üzerine yavaşça dökün. Üzerine şeritler halinde bal gezdirin ve taze meyve dilimleri koyarak servis edin.

Bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz birbirinden leziz tarifler

2) Kaşarlı Ekmek Topları

Ekmekleri ıslatıp yumuşamasını bekledikten sonra ufalayın ve küçük toplar haline getirin. Bir kâsede 3 yumurtayı çırpın. Top haline getirdiğiniz ekmekleri önce yumurtaya sonra rendelenmiş kaşar peynire bulayın. Hazırladığınız ekmek köftelerini bir tabağa dizin ve buzlukta dondurduktan sonra direkt yağda kızartarak soslarla servis edin.

3) Papara

Derin kaba bayat ekmekleri küp küp doğrayın ve fırın tepsisine alıp sertleşmeyecek şekilde fırında ısıtın. İnce doğranmış soğanı 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağında kavurup üstüne tuz, karabiber, 1 çay bardağı su ekleyin ve 1 kâse tulum peyniri dökün. Üzerine ısıttığınız küp ekmekleri dökün ve servis edin.

Bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz birbirinden leziz tarifler

4) Ekmek Pizzası

Bayat ekmekleri dilimleyip yağladığınız tepsiye sıralı şekilde dizin. Bir tavada 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 büyük domates rendesini kavurun. Hazırladığınız sosu tepsiye dizdiğiniz ekmeklerin üzerine gezdirin. Daha sonra kaşar, sucuk, sosis, zeytin gibi istediğiniz malzemeleri ekleyip fırınlayın. Üzeri kızarınca çıkarıp dilimleyerek servis edin.

5) Çanakta Yumurta

Bayatlamış yuvarlak ekmekleri üstten kapak şeklinde kesip içlerini çıkartın. Bir tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağını kızartın. Üzerine ince ince kıyılmış 1 dal yeşil soğan, birer çay kaşığı karabiber ve tuz ekleyip soteleyin. Ocaktan aldıktan sonra üzerine 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız karışımı tüm ekmeklerin dibine sürdükten sonra içlerine birer yumurta kırın. Fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirin.

 EKMEKLE YAPABİLECEĞİNİZ BASİT AMA LEZZETLİ BİR TARİFİMİZ DAHA VAR

Ekmekli elma turtası - Yamii!
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