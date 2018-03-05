Bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz birbirinden leziz tarifler

Vaktinde tüketilememiş veya uzun süre dışarıda kaldığı için bayatlamış ekmekleri birbirinden farklı yöntemle lezzetlendirip tüketebilirsiniz. İşte o yöntemlerden bazıları...
1) Ekmekten Pratik Waffle
Bayat ekmekleri dilimleyip 5 dakika kadar fırınlayın. Bir tencerede 2 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tarçın, 1/2 çay bardağı şekeri kaynatın. Kaynattığınız sütü el yakmayacak kıvama geldiğinde ekmeklerin üzerine yavaşça dökün. Üzerine şeritler halinde bal gezdirin ve taze meyve dilimleri koyarak servis edin.
2) Kaşarlı Ekmek Topları
Ekmekleri ıslatıp yumuşamasını bekledikten sonra ufalayın ve küçük toplar haline getirin. Bir kâsede 3 yumurtayı çırpın. Top haline getirdiğiniz ekmekleri önce yumurtaya sonra rendelenmiş kaşar peynire bulayın. Hazırladığınız ekmek köftelerini bir tabağa dizin ve buzlukta dondurduktan sonra direkt yağda kızartarak soslarla servis edin.
3) Papara
Derin kaba bayat ekmekleri küp küp doğrayın ve fırın tepsisine alıp sertleşmeyecek şekilde fırında ısıtın. İnce doğranmış soğanı 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağında kavurup üstüne tuz, karabiber, 1 çay bardağı su ekleyin ve 1 kâse tulum peyniri dökün. Üzerine ısıttığınız küp ekmekleri dökün ve servis edin.
4) Ekmek Pizzası
Bayat ekmekleri dilimleyip yağladığınız tepsiye sıralı şekilde dizin. Bir tavada 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 büyük domates rendesini kavurun. Hazırladığınız sosu tepsiye dizdiğiniz ekmeklerin üzerine gezdirin. Daha sonra kaşar, sucuk, sosis, zeytin gibi istediğiniz malzemeleri ekleyip fırınlayın. Üzeri kızarınca çıkarıp dilimleyerek servis edin.
5) Çanakta Yumurta
Bayatlamış yuvarlak ekmekleri üstten kapak şeklinde kesip içlerini çıkartın. Bir tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağını kızartın. Üzerine ince ince kıyılmış 1 dal yeşil soğan, birer çay kaşığı karabiber ve tuz ekleyip soteleyin. Ocaktan aldıktan sonra üzerine 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız karışımı tüm ekmeklerin dibine sürdükten sonra içlerine birer yumurta kırın. Fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirin.
EKMEKLE YAPABİLECEĞİNİZ BASİT AMA LEZZETLİ BİR TARİFİMİZ DAHA VAR
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün