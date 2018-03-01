Deprem: bildiklerimiz, bilmediklerimiz

Boğaziçi Üniversitesi’nin bilimsel konulara ilgi duyan herkes için başlattığı ‘Açık Ders’ler beşinci döneminde, bu yıl 150. Kuruluş yılını kutlayan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü uzmanlarının katılımı ve Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle bilim meraklıları ile buluşacak. ‘Açık Ders’ler Mart ve Nisan aylarında Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Boğaziçi Salonu’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Boğaziçi Üniversitesi’nin BU+ Etkinlikleri kapsamında 2016 Bahar döneminde başlayan; toplumun her kesimine seslenen ‘Açık Ders’ler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün 150. Yıl etkinlikleri kapsamında depremden tsunami’ye toplumun geniş kesimini ilgilendiren konular üzerine uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek bir dizi seminerden oluşacak.

Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Açık Ders serisi kapsamında ilk ders 7 Mart, Çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener tarafından verilecek. Saat 19:00’da başlayacak Açık Ders’te “Deprem: Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz” konusu ele alınacak. Bu konu başlığı altında depreme neden olan oluşumlar, nerelerde deprem oluyor, fay hatları ve fay çeşitleri, Türkiye’de deprem gözlemleri, depremler nasıl izleniyor, depremler artıyor mu, depremler önceden bilinir mi, ülkemizde gerçekleşen deprem istatistikleri, Kandilli rasathanesi tarafından gerçekleştirilen güncel deprem araştırmaları, deniz tabanı gözlemleri ve deprem erken uyarı sistemleri hakkında sorulara yanıt ve temel bilgiler verilecek.

Açık Ders yeni dönem programı kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’ne bağlı Bölgesel Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı olan Jeofizik Mühendisi Dr. Öcal Necmioğlu’nun “Tsunami Tehlikesine Hazır Mıyız?” başlıklı semineri de 27 Mart tarihinde gerçekleşecek. Bu semineri, 10 Nisan’da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek’in “Küresel Isınma ve İklim Değişikliği” ve 30 Nisan’da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü olarak görev yapmış olan Jeofizik Mühendisi Dr. Doğan Kalafat’ın “Türkiye’de Deprem Afeti ve Eğitimi” semineri izleyecek.