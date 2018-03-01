Ara
MENÜ
Kampüs Haberleri

KAMPÜS

    Haberler >Kampüs>Deprem: bildiklerimiz, bilmediklerimiz

    Deprem: bildiklerimiz, bilmediklerimiz

    Hürriyet Haber
    01.03.2018 - 11:45 | Son Güncelleme:

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden 150. kuruluş yılında ‘Açık Ders’’ler başlıyor. İlk ders 7 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’den...

    Boğaziçi Üniversitesi’nin bilimsel konulara ilgi duyan herkes için başlattığı ‘Açık Ders’ler beşinci döneminde, bu yıl 150. Kuruluş yılını kutlayan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü uzmanlarının katılımı ve Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle bilim meraklıları ile buluşacak. ‘Açık Ders’ler Mart ve Nisan aylarında Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Boğaziçi Salonu’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek.

    Boğaziçi Üniversitesi’nin BU+ Etkinlikleri kapsamında 2016 Bahar döneminde başlayan; toplumun her kesimine seslenen ‘Açık Ders’ler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün 150. Yıl etkinlikleri kapsamında depremden tsunami’ye toplumun geniş kesimini ilgilendiren konular üzerine uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek bir dizi seminerden oluşacak.

    Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Açık Ders serisi kapsamında ilk ders 7 Mart, Çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener tarafından verilecek. Saat 19:00’da başlayacak Açık Ders’te “Deprem: Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz” konusu ele alınacak. Bu konu başlığı altında depreme neden olan oluşumlar, nerelerde deprem oluyor, fay hatları ve fay çeşitleri, Türkiye’de deprem gözlemleri, depremler nasıl izleniyor, depremler artıyor mu, depremler önceden bilinir mi, ülkemizde gerçekleşen deprem istatistikleri, Kandilli rasathanesi tarafından gerçekleştirilen güncel deprem araştırmaları, deniz tabanı gözlemleri ve deprem erken uyarı sistemleri hakkında sorulara yanıt ve temel bilgiler verilecek.

    Açık Ders yeni dönem programı kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’ne bağlı Bölgesel Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı olan Jeofizik Mühendisi Dr. Öcal Necmioğlu’nun “Tsunami Tehlikesine Hazır Mıyız?” başlıklı semineri de 27 Mart tarihinde gerçekleşecek. Bu semineri, 10 Nisan’da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek’in “Küresel Isınma ve İklim Değişikliği” ve 30 Nisan’da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü olarak görev yapmış olan Jeofizik Mühendisi Dr. Doğan Kalafat’ın “Türkiye’de Deprem Afeti ve Eğitimi” semineri izleyecek.

    Etiketler: üniversite , boğaziçi üniversitesi , deprem
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri