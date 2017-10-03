İbrahim Tatlıses'i isyan ettiren fotoğraf!

Kuzey Irak'ta yapılan referandum oylamasının ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan fotoğraflardan biri İbrahim Tatlıses'in oy kullanırken çekilen fotoğrafıydı. Yayınlanan fotoğrafta İbrahim Tatlıses'in, Photoshop ile üzerinde oynanmış olan sandığa oy atarken poz verdiği görülüyordu. İbrahim Tatlıses bu fotoğraf isyan etti.

'BENİM ORADA NE İŞİM VAR?'

İbrahim Tatlıses, üzerine onlarca yorum yapılan fotoğraf hakkında resmi Instagram hesabından adeta ateş püskürdü. İbrahim Tatlıses, "Benim orada ne işim var?" dedi.

'NE YAPMAK İSTEDİĞİNİZİ ANLAMIŞ DEĞİLİM'

"Akıl var, mantık var; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim Irak Referandumunda ne işim var." diyen İbrahim Tatlıses, fotoğrafın orjinaliyle birlikte yaptığı paylaşımda şu açıklamalarda bulundu:









"Ben doğruları kanıtlamaktan bıktım, bazı boş insanlar photoshop yapıp, insanları kandırmaktan, bana saldırmaktan bıkmadı. Güzel kardeşlerim bilin istedim; 16 Nisan Anayasa Referandumunda oy kullanırken paylaştığım fotoğrafa, bazı kendini bilmezler photoshop yapıp Irak Referandumu'nda oy kullanmışım gibi göstermiş. Akıl var, mantık var; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim Irak Referandumunda ne işim var...!!! Yalan, dolan bile bir zeka gerektiriyor işte, yazık!!! Arkadaşlar ben tam birbuçuk senedir İzmirdeyim bunu herkes biliyor ne yapmak istediğinizi de anlamış değilim."