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    Son telefon 16:30'da... '5 saat sonra yanındayım'

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 07:05 | Son Güncelleme:

    İran'da özel Türk jetinin düşmesi sonucu 11 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından kahreden detaylar ortaya çıkıyor...

    'MİNA GELECEK'

    Mina Başaran (28), 6 yıldır iş insanı Murat Gezer ile birlikteydi. Geçen 20 Ekim’de Soho House’da nişanlanan çiftin düğünü 14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda yapılacaktı. Posta'nın haberine göre Mina’nın Dubai’den uçağa binmeden 16.30’da Murat Gezer'i arayıp “Aşkım 5 saat sonra yanındayım” dediği öğrenildi. Murat Gezer de sevgilisine sürpriz yapmak için karşılamaya Atatürk Havalimanı’na gidecekti. Acı haberi aldığından beri Mina’nın ailesinin evinde olan Murat Gezer sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyor. Murat Gezer’in sürekli “İnanmıyorum. Mina gelecek” diye ağladığı öğrenildi.

    Son telefon 16:30da... 5 saat sonra yanındayım
    Anne Beril Başaran

    ANNE İRAN'A GİTTİ

    Sabah yazarı Bülent Cankurt'un yazısına göre ise anne Beril Başaran kızının cenazesini almak için İran'a gitti. Yazı şöyle: Önümüzdeki ay kızlarının mürüvvetini görmeye hazırlanırken, İran'dan gelen feci kaza haberi ile sarsılan Hüseyin-Beril Başaran çiftinin Kemer Country'deki evlerinin kapısı dün hiç kapanmamış. Mina'nın yedi arkadaşının ailesi de, taziyeleri Başaran çiftinin Kemer Country'deki evinde kabul etmiş. Orada oturan bir arkadaşım, yüzlerce kişinin eve girip çıktığını söyledi. Anne Beril Başaran, sabah ilk tarifeli uçakla İran'a gitmiş. Beril Hanım eşine; "Kızım beni çağırdı. Onu oradan alıp ben kendim getireceğim. Sen burada kal" demiş. Fakat Beril Hanım'ın kızını alamadan geri döndüğünü öğrendim. Beril Hanım'a yasal işlemler ve prosedürlerin birkaç gün sürebileceği ve ondan sonra kızının cenazesini alabileceği söylenince, sabah gittiği İran'dan akşam uçağıyla geri dönmek zorunda kalmış.

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    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AİLELERİ ARADI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da özel Türk jetinin düşmesi sonucu yaşamlarını yitirenlerin ailelerini telefonla arayarak taziyede bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, kazada yaşamını Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada çocuklarını ve yakınlarını kaybeden diğer ailelere de Allah'tan sabır ve metanet diledi.

    İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jetin, dün akşam İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi neticesinde 3'ü mürettebat toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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    Etiketler: jet , gündem
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