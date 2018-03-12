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    Düşen jetteki 8 arkadaşla ilgili kahreden detay

    Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen bir özel jet, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü. 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. Başaran Holding'e ait olan jette, bekârlığa veda partisinden dönen Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı vardı. Hayatını kaybeden 11 kişiyle ilgili ortaya çıkan yeni bilgi ve fotoğraflar yürek burktu. Hayatını kaybeden Burcu Gündoğar Urfalı ve Jasmin Baruh Siloni hamileydi.

    Hürriyet Haber
    12.03.2018 - 14:37 | Son Güncelleme:
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    Düşen jetteki 8 arkadaşla ilgili kahreden detayNext

    Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen bir özel jet, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü. 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. Başaran Holding'e ait olan jette, bekârlığa veda partisinden dönen Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı vardı. Hayatını kaybeden 11 kişiyle ilgili ortaya çıkan yeni bilgi ve fotoğraflar yürek burktu. Hayatını kaybeden Burcu Gündoğar Urfalı ve Jasmin Baruh Siloni hamileydi.

    Etiketler: İran , jet , Mina Başaran , gündem
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