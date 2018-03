Sonsuza dek birlikte

Başaran Holding’in veliahtı olan 28 yaşındaki Mina Başaran, 2013 yılından beri şirkette aktif rol alıyordu. Gıda, turizm, yatçılık, inşaat ve enerji alanlarında iş yapan Hüseyin Başaran’ın işlerindeki en büyük yardımcısıydı. Hisar Okulları’nın ardından Koç Üniversitesi’nde işletme okuduktan sonra İngiltere’deki European Business School’da lüks marka yönetimi üzerine master eğitimi almıştı.

Başaran Holding’in sahibi olan aile, feci kazayla yıkıldı. Hüseyin Başaran, eşi Beril Başaran, kızları Mina ve oğulları Can ile bir projelerinin tanıtımında birlikte objektiflere yansımıştı.

Anne Beril Başaran’ın, mega yat iç mekan tasarımına Mina ismini verdiği öğrenildi. Mina Başaran’ın adı holdingin Kadıköy’de gerçekleştirdiği bir rezidans projesine de verilmişti. Mina Başaran’ın Can adında 18 yaşında bir erkek kardeşi var. Ekim ayında nişanlanan Mina Başaran ile Metprint Baskı Sistemleri’nin sahibi Murat Gezer, 14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda düğün yapmaya hazırlanıyordu. Mina Başaran, düğün öncesi daha önce de birlikte seyahatlere çıktığı ve sosyal medyada da ‘birlikte, sonsuza dek’ gibi etiketlerle fotoğraflarını paylaştığı yakın arkadaşlarıyla Dubai’de ‘bekarlığa veda’ gezisine çıkmıştı. Kaza da gezi dönüşü pazar akşamı meydana geldi.

Aslı İzmirli

Mücevher tasarımcısı olan Aslı İzmirli, İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunuydu. Önce Gia Jewels markasını, sonra da İzmir Jewelry adlı şirketi kurmuştu. Bu yaz Beyrutlu Bassam Houssami ile evlenecekti.

Jasmin Baruh Siloni

Baguette Jewellery kurucularından Jasmin Baruh Siloni evliydi ve hamileydi.

Ayşe And

New York Ackerman Institute mezunu olan Ayşe And klinik psikologdu.

Liana Hanahel Kalma

Bikini markası Lily And Rose’un kurucusu olan 29 yaşındaki Liana Hanahel Kalma, Sainte Pulchérie Lisesi mezunuydu. 2012’de Koç Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra kendi markasıyla moda dünyasına adım atmıştı. 4 aylık bir bebeği vardı.

Sinem Akay

Eğitimini moda ve pazarlama alanında tamamlayan Sinem Akay, 'Casa di Denim' adlı kendi markasını geçtiğimiz yıl kurmuştu.

Burcu Gündoğar Urfalı

Burcu Gündoğar Urfalı ise İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümü ile Fashion Institute of Technology New York'ta eğitim almıştı. Mezuniyet projesiyle 'Critic's Award' alan ilk Türk öğrenci olmuştu. Urfalı, 2015 yılında ‘Bug Uniform’ adında şirketini kurmuştu, kurumsal firmalara üniforma tasarlıyordu. O da hamileydi.

28 yaşındaki Zeynep Coşkun Yeditepe Üniversitesi’nde mimarlık okumuştu. Bursa’da otomotiv şirketi sahibi Orhan Coşkun’un kızı Zeynep Coşkun, 12 Mayıs’ta Çırağan Sarayı’nda nişanlısı Arda Efe ile nikâh masasına oturacaktı.

ARAŞTIRMACI VE ENERJİK BİRİYİM

MİNA Başaran, Mag dergisinin bu ayki sayısına röportaj vermişti. İşte o röportajdan bazı bölümler:

“Gerçek başarının arzuladığın ve inandığın konularda elinden gelenin en iyisini ortaya koymak olduğunu düşünüyorum. Konuya, kazanmak ya da kaybetmek olarak yaklaşmıyorum. Kısaca başarı, hangi konuda olursa olsun, o işi en iyi şekilde sonuçlandırmaktır. Her konuda mükemmeliyetçi bir yaklaşımım var. Bu beni ve çevremdekileri biraz fazla yorsa da sonuçları bizi mutlu ediyor. Araştırmacı kişiliğimi ve enerjik tavrımı her yaptığım işte sergilerim. Seyahat etmeyi çok seviyorum, bu yüzden her fırsatta keyif aldığım yerlere gidiyorum. Boş bulduğum anlarda da spaya gidip dinlenmek çok iyi geliyor, tazelenip yoğun tempoya adapte olabiliyorum.

ORTAK TEPKİ

TBMM’de grupları bulunan dört siyasi partinin temsilcileri, hayatını kaybeden 11 kişi hakkında sosyal medyada yapılan yorumlara tepki gösterdi. AK Partili TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, sosyal medyada ‘zengin çocukları’, ‘beyaz Türkler’ şeklinde bazı yakışmayan ifadelerin kullanıldığını belirterek, “Bu olaya bu tarzda yaklaşanları kınıyorum” tepkisini gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de “Bu ifadeleri CHP olarak kınıyoruz” dedi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Bu dili reddettiğimizi ve kınadığımızı, ölümde herkesin eşitlendiğini bir kez daha ifade ediyoruz” açıklaması yaptı.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam Mina Başaran’ın babası işadamı Hüseyin Başaran’ı telefonla arayarak başsağlığı diledi, ailelerin acılarını paylaştığını ifade etti.

SON PROFİL FOTOĞRAFI

İRAN’da düşen jette yaşamını yitiren kabin görevlisi Eda Uslu 40 yaşındaydı. Babasını genç yaşta kaybeden Uslu, annesi ve kendisi gibi kabin görevlisi olan kızkardeşi Ela Uslu’yla birlikte Beylikdüzü’nde yaşıyordu. Yardımseverdi, kendisi işsizken bile başkalarına iş arardı. Hayvanseverdi. Beylikdüzü’nde çok sayıda sokak kedisinin yardımına koşmuştu. Sokak hayvanlarının durumuyla ilgili Beylikdüzü Belediyesi’yle işbirliği içindeydi. 10 yıl boyunca Atatürk Havalimanı’nda yer hizmetlerinde çalışmıştı. En büyük arzusu uçmaktı. Bir süre işsiz kaldıktan sonra Genel Havacılık’ta kabin görevlisi olarak işe girmişti. Bir süre sonra da kendisi gibi kabin görevlisi olan kardeşiyle birlikte Hüseyin Başaran’a ait iki özel jette dönüşümlü olarak çalışmaya başlamıştı. Mart ayı başında sosyal medya hesabından “Kalbimi meleklerin mucizelerine açıyorum” paylaşımında bulunmuş, profil fotoğrafına da kanatlı melek figürü koymuştu. (Özgür ALTUNCU / İSTANBUL)

FETÖ’NÜN VİDEOLU KUMPAS KURBANIYDI

İran’da düşen özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet, FETÖ’nün 2010-2014 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ‘kumpas’la attığı 800’ün üzerinde subay ve astsubaydan biriydi.

YÜZBAŞI Melike Kuvvet, 2001’de Hava Harp Okulu’ndan mezun oldu. İdealist, Atatürk ilkelerine bağlı, arkadaş canlısı bir teğmendi.

Yüzbaşı Melike Kuvvet, asker bir arkadaşının çocuğunun doğum gününde şarkı söylerken çekilen videodan sorgulandı. Onu sorgulayanlar, pavyonda çalıştığını iddia etti. “Ahlaksızlık, disiplinsizlik, aşırı borçlanma” gibi iddialarla 2012’de TSK’dan ihraç edilince okul yıllığında yazdığı o bir küçük ışığın peşinde koştu. Bir taraftan mesleğine geri dönebilmek için hukuki yollarla mücadele etti. Hayata tutunmak için iş arayışlarına gitti. FETÖ’cü hâkimler ve savcılar tarafından kuşatılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı geri dönüş davasını kaybetti ama yılmadı.

Arkadaşı Murat Selçuk’un sosyal medyadaki paylaşımında belirttiği gibi sadece helikopter belgesi olduğu için sivil hava yollarında işe giremedi. Ordudan atıldığı, referansı olmadığı için iş bulamadı. Bir taraftan üniversitede hocalık yaparken diğer taraftan kredi çekip Çorlu Uçuş Okulu’nda jet pilotu sertifikası alabilmek için eğitime başladı.

KÂBUS PEŞİNİ BIRAKMADI

O sıralarda 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hava Kuvvetleri FETÖ’nün geçmişte ordudan attığı pilotları geri çağırdı. Melike Kuvvet, binbaşı rütbesiyle mesleğine geri döneceğini hayal etti. Ancak kâbus bitmiyordu. Eğitim aldığı Çorlu’daki uçuş okulu FETÖ’den kapatılmıştı. Hava Kuvvetleri, Melike Kuvvet’i FETÖ’cü bir okulda eğitimde olduğu için göreve kabul etmedi. Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Davayı kazandı. Mesleğe geri dönüş yolu tekrar açıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na geri döneceği güne kadar geçimini sağlamak için Başaran Holding’de iş bulmuş, özel jetin pilotluğunu yapıyordu. Annesi Emine Kuvvet, kızının psikolojik tedavi gördüğü yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını söylerken “Başını yediler. Bir FETÖ davası tutturdular. Melike’yi o kadar yıprattılar ki. O yıpratanlar şu anda içeride” dedi. Abla İlknur Kuvvet Çelik ise “Melike bir hafta önce Konya’ya geldiğinde bana ‘Abla bu uçak daha önce 3 kez havada arıza yaptı’ dedi. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Yüzde yüz ihmal var” diye konuştu. (Toygun ATİLLA/İSTANBUL)

GÖKYÜZÜ TUTKUNUYDU

37 yaşındaki kaptan pilot Beril Gebeş, İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği’nden mezun oldu. Ancak o yer altında değil, babası pilot Vasıf Gebeş gibi bulutların üzerinde olmayı tercih etti. Arkadaşları, “Mesleğini çok seven, işinin ehli, pilotaj kabiliyeti yüksekti. Çok üzgünüz” dedi.