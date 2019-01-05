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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin Aydın
05.01.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

Son dakika: Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren katil mezarlıkta yakalandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Son dakika: Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren katil mezarlıkta yakalandı

Ukrayna'da tıp okuyan Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'ni vahşice katleden ve her yerde aranan Hüsnü Can Çökmez saklandığı Kurtköy Mezarlığı'nda yakalandı. Hüsnü Can Ç.'nin üzerinde kuru sıkı tabanca ve bıçak bulundu.

Ukrayna’nın Harkov kentinde tıp okuyan Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi’ni vahşice katleden ve Türkiye'ye kaçtığı anlaşılan Hüsnü Can Çökmez Pendik Kurtköy mezarlığında kuru sıkı tabanca ve bıçakla yakalandı.

Pendik'teki iki adrese yapılan baskında izine rastlanamayan Çökmez'i bulmak için Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Pendik İlçe Araştırma Büro Amirliği ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu Hüsnü Can Çökmez saklandığı Kurtköy Mezarlığı’nda yakalandı. Üzerinden kuru sıkı tabanca ve bıçak çıkan Çökmez gözaltına alınıp Emniyet'e götürüldü.

Son dakika: Ukraynada iki Türk kızını öldüren katil mezarlıkta yakalandı

*Korkunç cinayete kurban giden Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi, az önce yakalanan Hüsnü Hasan Ç. ile aynı karede...

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞLERDİ

Ukrayna'da, Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan 20 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi'nden haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirmiş; kızların kaldıkları Harkov'daki Valentinovskaya Caddesi üzerindeki bulunan apartman dairesine giden polis ekipleri, kızların cansız bedenleri ile karşılaşmıştı. Yapılan incelemede öğrencilerin bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edilmişti.

Son dakika: Ukraynada iki Türk kızını öldüren katil mezarlıkta yakalandı

UKRAYNA BASINI: TÜRKİYE'YE KAÇTI

Ukrayna basını hayatını kaybeden genç kızlardan birinin eski erkek arkadaşı Hüsnü Can K. ile Harkov'da bir alışveriş merkezinde tartışırken görüldüğünü yazdı. Ukrayna basını, yerel kaynaklarına dayandırdıkları haberde, genç kızın Türk olan eski erkek arkadaşı tarafından rahatsız edildiğini daha önce ailesine söylediğini; olayın zanlısı olduğundan şüphelenilen Hüsnü Can K.'nın ise 2 Ocak'ta Türkiye'ye döndüğünü iddia etti.

Ayrıntılar az sonra...

Buket, Zeynep ve katil aynı karede...
Buket, Zeynep ve katil aynı karede...
Ukrayna polisi, iki Türk kızını öldüren katilin son fotoğrafını yayınladı
Ukrayna polisi, iki Türk kızını öldüren katilin son fotoğrafını yayınladı
Ukraynada öldürülen İzmirli Zeynepin ailesinin acılı bekleyişi sürüyor
Ukrayna'da öldürülen İzmirli Zeynep'in ailesinin acılı bekleyişi sürüyor
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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