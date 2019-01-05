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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
DHA
05.01.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Ukrayna polisi, iki Türk kızını öldüren katilin son fotoğrafını yayınladı

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Ukrayna polisi, iki Türk kızını öldüren katilin son fotoğrafını yayınladı

Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi’nin öldürülmesine dair, Ukrayna polisinin geniş çaplı araştırması sürerken, soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılar açıklandı. Ukrayna polisi, şüphelinin son iki fotoğrafını da yayımladı. Cinayetin işlendiği daireden genç kızlara ait olan dizüstü bilgisayar, printer ve cep telefonlarının da çalındığı ortaya çıktı.

Harkov emniyetinden yapılan açıklamada, Türkiye’ye kaçan 1998 doğumlu zanlı Hüsnü Can Ç. hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığı belirtildi. Cinayetin işlendiği daireden maktullere ait olan dizüstü bilgisayar, printer ve cep telefonlarının da çalındığının tespit edildiği vurgulandı. Şüphelinin, kasten cinayet ve gasp suçlarından arandığı kaydedildi.

Ukrayna polisi, şüphelinin iki fotoğrafını da yayımladı.

Ukrayna polisi, iki Türk kızını öldüren katilin son fotoğrafını yayınladı

ŞÜPHELİNİN EŞGALİ VERİLDİ

Cinayet zanlısı Hüsnü Can Ç.’nin Ukrayna’dan ayrılırken üzerinde siyah mont, gri eşofman, beyaz tişört ve siyah ayakkabılar olduğu, beraberinde sırt çantası ile gitar bulunduğu belirtildi. 170 cm boyundaki zanlının sol kaşında ve alt dudağında piercing bulunduğu ve yüzünde çizikler olduğu bilgisi de verildi.

31 Aralık günü 16.00-19.00 saatleri arasında zanlıyı “Studentska” metro istasyonu civarında gören görgü tanıkları ile havaalanına götüren taksi şoförünün de arandığı bildirildi.

Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan 20 ve 22 yaşlarındaki Buket ve Zeynep’ten haber alamayan arkadaşları önceki gün durumu polise bildirmiş; kızların kaldıkları Harkov’daki Valentinovskaya Caddesi üzerindeki bulunan apartman dairesine giden polis ekipleri, kızların cansız bedenleri ile karşılaşmıştı. Yapılan incelemede öğrencilerin bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edilmişti.

Ukrayna polisi, iki Türk kızını öldüren katilin son fotoğrafını yayınladı

EV SAHİBİ: İFTİRAYI ATANLAR ÖZÜR DİLEYECEK

Moskova’da yaşadığı öğrenilen ev sahibi Adel Taysir Almadani ise sosyal medya hesabından “Bütün bu olaylar açıklığa kavuştuğunda, asılsız bilgiyi yayanların, iftirayı atanların alenen özür dilemesini bekliyorum” mesajını paylaştı.

Yerel basın ev sahibi olan Almadani’nin annesinin de 23 Aralık’ta aynı apartmandaki bir başka dairede ölü bulunduğunu; kadının cesedinin, küvette sıcak suyla haşlandığının tespit edildiğini yazdı.

Buket, Zeynep ve katil aynı karede...
Buket, Zeynep ve katil aynı karede...
Ayrıntılar ortaya çıktı
Ayrıntılar ortaya çıktı

 

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