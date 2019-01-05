Ukrayna'da öldürülen İzmirli Zeynep'in ailesinin acılı bekleyişi sürüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriUkrayna'da öldürülen İzmirli Zeynep'in ailesinin acılı bekleyişi sürüyor
GeriGündem Ukrayna'da öldürülen İzmirli Zeynep'in ailesinin acılı bekleyişi sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Davut CAN/İZMİR (DHA)
05.01.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Ukrayna'da öldürülen İzmirli Zeynep'in ailesinin acılı bekleyişi sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ukrayna'da öldürülen İzmirli Zeynep'in ailesinin acılı bekleyişi sürüyor

Üniversite öğrenimi için gittiği Ukrayna'nın Harkov kentinde ev arkadaşı Buket Yıldız'la (20) birlikte bıçaklanarak öldürülen Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) İzmir'in Karabağlar ilçesinde oturan ailesi, işlemlerin tamamlanıp kızlarının cenazesinin getirilmesini bekliyor.

Ukrayna'nın Harkov kentindeki Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi, Valentinovskaya Caddesi üzerinde kiralık oturdukları apartman dairesinde önceki gün bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ukrayna polisi, şüphelinin öldürülen Yıldız'ın eski erkek arkadaşı Hüsnü Can K. olduğunu belirledi.

Geçen 2 Ocak'ta Türkiye'ye İstanbul'dan giriş yaptığı belirlenen Hüsnü Can K.'nin aranması sürerken, öldürülen kızlardan Zeynep Hüsünbeyi'nin ailesinin evinde büyük üzüntü yaşanıyor. İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Yeşilyurt semtinde oturan Hüsünbeyi ailesi'nin işlemlerin tamamlanıp, kızlarının cenazesinin getirilmesi için bekleyişi sürüyor.

Ukraynada öldürülen İzmirli Zeynepin ailesinin acılı bekleyişi sürüyor
Öte yandan, Zeynep Hüsünbeyi'nin halası Ilgın Selek, şüpheli Hüsnü Can K.'nin Türk asıllı olduğunu, ancak Harkov kentinde yaşayan Ukraynalı bir aile tarafından küçük yaşlarda evlatlık alınıp, orada büyütüldüğünü ve kenti iyi bildiğini öğrendiklerini söyledi. Ilgın Selek ayrıca, Hüsnü Can K.'nin Ukrayna ve Türkiye arasında sık sık seyahat ettiğinin tespit edildiğini de dile getirdi.

Ukraynada öldürülen İzmirli Zeynepin ailesinin acılı bekleyişi sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Mehmet'in cenazesinde gerginlik

Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklamalar: 'Burada söyleyeceğim her şey önemli'

Suudi genç kız çene estetiği için geldiği İstanbul'da kâbusu yaşadı

Buket, Zeynep ve katil aynı karede...