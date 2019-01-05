Ukrayna’daki cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriUkrayna’daki cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı!
GeriGündem Ukrayna’daki cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
05.01.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Ukrayna’daki cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ukrayna’daki cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı!

Ukrayna’da evde ölü bulunan Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi’nin katili Hüsnü Can Ç. aranırken katilin iki gün boyunca cesetlerin yanında kaldığı belirlendi. Yıldız’ın babası “Polis eve gittiğinde kapıyı kırsa katili yakalayacaktı” dedi.

Ukrayna'da Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan Buket Yıldız (21) ve Zeynep Hüsünbeyi'nin (20) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah'ın haberine göre; Cinayetin arkasında Yıldız'ın görüşmek istemediği "saplantılı aşık" Hüsnü Can Ç. çıktı. Polis "Rinkov" olarak tanınan ve iki gün cesetlerin yanında kaldığı belirlenen cinayet zanlısı Hüsnü Can Ç.'yi arıyor. Şüphelinin sosyal medya hesaplarında Criminal Case video oyunu paylaşımları var.

İki ev arkadaşından geriye ise hatıraları kaldı. Hüsünbeyi'nin yılbaşı gecesi telefonla son kez görüştüğü ailesine "Hepinizi çok seviyorum" dediği ortaya çıktı. Yıldız ise yeni yıl kutlamalarındaki havai fişek gösterilerinden fotoğraf atacaktı ama olmadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım isteyen aileler, cenazeleri Türkiye'ye getirebilmek için ülkedeki Noel tatilinin bitmesini bekliyor.

Buket Yıldız'ın Hatay Samandağı'nda yaşayan anne babası Canan-Hikmet Levent Yıldız acı haberle yıkıldı.

Baba Yıldız şunları anlattı: "Kızım katille 1 yıl önce tanıştı. Hal ve hareketleri hoşuna gitmediği için görüşmeyi kesti. Ancak katil kızımın peşini bırakmadı. Günde 3 kez konuşurduk. En son yılbaşı günü annesini arayarak kutlamalar için meydana ineceğini ve fotoğraf atacağını söylemiş. Fotoğraf gelmeyince aradık ulaşamadık. Ertesi gün de ulaşamayınca polise bildirdik. Polis eve gitmiş ancak kapıyı açan olmamış. Polis de kapıyı kırmamış, geri dönmüş. Polis eve gittiğine katil evdeydi, kapıyı kırsalar katili yakalayacaklardı. 2 yıl önce mimarlık ve mühendislik fakültesini kazandı. O sadece evimizin değil tüm ailemizin prensesiydi."

Ayrıntılar ortaya çıktı
Ayrıntılar ortaya çıktı

SON SÖZÜ 'SİZİ SEVİYORUM' OLDU

Zeynep Hüsünbeyi Kick boks yapıyordu ve bir ay sonra müsabakalara çıkacaktı. Zeynep, en son yılbaşı gecesi Whatsapp üzerinden ailesi ve akrabalarını tek tek arayıp, iyi yıllar diledikten sonra "Hepinizi çok seviyorum" diyerek telefonu kapattı. Bir daha da ondan haber alınamadı. İzmir'de yaşayan ve her ikisi de diş teknisyeni olan Yurdal- Nalan Hüsünbeyi çifti, tek çocukları olan Zeynep'in ölüm haberiyle büyük bir acı yaşıyor. Acılı anneye sakinleştirici ilaç verildi. Amca Mete Hüsünbeyi "Son derece çalışkan ve başarılı bir öğrenciydi. Yardımseverdi. Çok iyi gitar çalıp, beste yapardı" dedi. Eniştesi Murat Dal ise şunları söyledi: "Anne baba perişan durumda. Takıntılı sevgilisi Buket'e musallat olmuş. Türkiye'den Ukrayna'ya Buket'i görmeye gitmiş. Eve vardığında Buket'le tartışmış. Çocuğu evden göndermişler. Sonra Zeynep markete çıkmış. Katil sokakta pusu kurmuş. Zeynep'in çıkmasını fırsat bilip eve girmiş. Buket'i evde bıçaklamış. Zeynep de market dönüşü bıçaklanmış. Çok üzgünüz."

TÜRKİYE'YE KAÇTI

Katil zanlısı Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta Ukrayna'dan çıkış yapıp Türkiye'ye geldiği tespit edildi.

Ukrayna'da 2 Türk öğrenci evlerinde ölü bulundu
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Büyük risk! Binlerce dolar ödendi, fenomen hesaplar satın alınıyor...

Ankara'da panik anları! Kafede bulunanlar kaçmaya başladı

Marmara'da deprem

TCDD yeni sistem kurdu... Faciadan sonra önlem