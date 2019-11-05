Son dakika: Sağlık Bakanı'ndan 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Besin zehirlenmelerinin ıspanak değil, yabani otlardan olduğunu tespit ettik. Halkımız sebzeleri otlardan ayıklasınlar, iyi yıkasınlar" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ıspanak yedikten sonra ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetlerle İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli'de hastanelere müracaat edenlerin sayısının 196 olduğunu bildirdi.
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