Son dakika.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'daki enkaz bölgesine geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kartal'daki enkaz alanına geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Kartal'da çöken binada can kaybının 17'ye yükseldiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki gemi indirme töreninin hemen ardından,arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kartal'daki enkaz alanına geldi. Erdoğan, şu an çalışmalarla ilgili bilgi alıyor.
Sağlık Bakanı Koca ise Kartal'da çöken binanın enkazından şimdiye kadar 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Ayrıntılar birazdan...
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