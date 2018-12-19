Son dakika hava durumu: Meteoroloji uyarmıştı, İstanbul'da kar başladı, Sarıyer'de dere taştı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da yağışların ilin batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan yurdun genelinde yağışlı bir havanın hakim olacağı da Meteoroloji tarafından açıklandı.

SARIYER'DE DERE TAŞTI, MAHALLEYİ SU BASTI

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Ayazağa Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ni su bastı. Evlerini su basan 6'sı çocuk 12 vatandaş evde mahsur kaldı. Vatandaşları olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler, evde mahsur kalan vatandaşları kucaklarında taşıdı.

KAĞITHANE'DE CENDERE DERESİ'NDE SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

İstanbul'daki yağış nedeniyle Kağıthane'de bulunan Cendere Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Bazı yolları su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.



Cendere Deresi'nde su seviyesi yükseldi

ARNAVUTKÖY'DE SU BASKINI

Arnavutköy'de yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bolluca Mahallesi'nde yollar göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ev ve işyerlerini su bastı. Vatandaşlar kovalarla suyu tahliye etti.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ VAR

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte, 19 Aralık il il hava durumu bilgisi...

19 ARALIK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul’un batı kesimleri, Balıkesir çevreleri ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Adana ve K. Maraş çevreleri ile Mersin’in doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının; yurdun kuzeybatı ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu ve yağışlı (Genellikle yağmur, batı kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 6

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 8

Bursa: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, rakımı 500 m ve üzerindeki yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 13

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 13

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 15

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Adana çevreleri ile Mersin’in doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacağı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Öte yandan rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.