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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
19.12.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

Sarıyer’de yol ve istinat duvarı çöktü, yol trafiğe kapandı

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Sarıyer’de yol ve istinat duvarı çöktü, yol trafiğe kapandı

İstanbul Sarıyer’de gece boyunca devam eden yoğun yağış sonucunda yol ve istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, mahallelinin duvarın yapılması için 9 gün önce belediyeye dilekçe verdiği ortaya çıktı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Sarıyer Kocataş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce yol ile istinat duvarı arasında toprak boşalması nedeniyle yarık oluştu. Durumu fark eden mahallelilerden Dursun Ekinci Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne 9 gün önce dilekçe verdi. Ancak belediye yetkililerinin verilen dilekçe sonrası konuyla ilgilenmediği ileri sürüldü.

Sarıyer’de yol ve istinat duvarı çöktü, yol trafiğe kapandı
Gelişmelerin ardından dün gece boyu devam eden yoğun yağış sonrası ise yolda çökme meydana geldi. Çökme sonrası yol kenarındaki istinat duvarı da yıkılarak bir alt sokağa saçıldı.

Sarıyer’de yol ve istinat duvarı çöktü, yol trafiğe kapandı
Facia “geliyorum” demiş

Moloz yığınları nedeniyle sokak araç trafiğine kapandı. Büyük gürültüyle çökmenin yaşanması sonucu çevreyi gören mahalleli, durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, kepçe ile hafriyatı ve molozu alarak yol açma çalışmalarına başladı. Çöken yol ise zabıta ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekerek kapatıldı. Vatandaşlar ise çalışmaları şaşkın bakışlarla izlerken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Sarıyer’de yol ve istinat duvarı çöktü, yol trafiğe kapandı
“Kimse bizi dikkate almadı, alsalar böyle olmazdı”

Olayı duyan Dursun Ekinci, “Valla ben sabah saat 07.30’da büyük bir gürültü ile uyandım. Cama çıktım göremedim balkona dolandım, bir baktım ki duvar yıkılmış. Duvarın zaten yıkılacağı belliydi, ben belediyeye dilekçe vermiştim. Kimse bizi dikkate almadı, zaten bizi dikkate alsalar bu böyle olmayacaktı. Gürültü olunca korktum, burada çoluk çocuk oluyor. Arabalar ve insanlar geçiyor, Allah'tan o saatte işe giden insanlar vardı ama bir şey olmadı. Benim eşim diyaliz hastası, servis şimdi buraya nasıl girecek” dedi.

Sarıyer’de yol ve istinat duvarı çöktü, yol trafiğe kapandı

Sarıyer’de yol ve istinat duvarı çöktü, yol trafiğe kapandı

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018)
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