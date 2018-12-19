Son dakika: İstanbul'da yağış ve fırtına! Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal...
METEOROLOJİ İşleri Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından dün öğle saatlerinde İstanbul’u etkisi altına alan sağanak, sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini sürdürdü. Bazı yerlerde rögarlar taşarken, denizde de sert esen rüzgar nedeniyle dalgalar etkili oldu. Fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı İDO ve BUDO seferleri de iptal edildi.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Dün öğle saatlerinde İstanbul’u etkisi altına alan sağanak yağış bugün sabahın ilk saatlerine kadar etkisini sürdürmeye devam etti. Bazı bölgelerde rögarlar taşarken, denizde sert esen rüzgar nedeniyle dalgalar etkili oldu.
İPTAL EDİLEN SEFERLER
Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle İDO tarafından yapılacak seferler ilgili bir açıklama yapıldı.
Buna göre, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy sabah 08:30 -10:55 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi ile Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
KUZEY EGE'DE DE İPTAL
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında karşılıklı olarak bazı arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Fırtına dolayısıyla Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ile Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00'de yapılması planlanan seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini duyurdu.
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