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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN- Murat YAYIN/EDİRNE, TEKİRDAĞ (DHA)
19.12.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

Tekirdağ'da bugün ve yarın okullar tatil edildi

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Soğuk ve yağışlı hava Trakya'da yaşamı olumsuz etkilerken Tekirdağ'da ve ilçelerinde okullar bugün ve yarın tatil edildi.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların bugün öğleden sonra ve yarın tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji raporlarında da belirtildiği üzere olumsuz hava şartları nedeniyle tüm ilçelerimizde 19 Aralık Çarşamba (bugün) öğleden sonra ve 20 Aralık
Perşembe günü olmak üzere tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile çalışanlar ve engelli çalışanlar bu tarihte izinli sayılacaktır."

Tekirdağ'da okullar, 21 Aralık Cuma günü açık olacak.

TRAKYA'YI KAR VURDU

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Edirne’de hava sıcaklığı, eksi 1 dereceye kadar düştü. Gece yarısından sabah saatlerine kadar süren hafif kar yağışıyla kent beyaza büründü. Edirne Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama çalışmalarına başladı. Kar yağışının etkili olduğu Edirne’nin Keşan, Uzunköprü ve İpsala ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün için eğitime ara verildi. Meteoroloji Edirne İl Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklık, sıfırın altında 6 dereceye kadar düşecek ve gün boyu hafif kar yağışı görülecek.

ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ

Edirne’de kar yağışı nedeniyle araçlarda hasara yol açan trafik kazaları meydana geldi. Özel okul öğrencilerini taşıyan Ali Avcı yönetimindeki 22 AB 748 plakalı servis minibüsü, İskender köy yakınlarında kontrolden çıkıp, yol kenarına devrildi. Kazada minibüsteki 15 öğrenciden 1’i hafif yaralandı. Öğrenciler, yan yatan minibüsün arka kapısından çıkarılarak, başka minibüse alındı. Yaralı öğrenci ise sağlık görevlilerince ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Tekirdağda bugün ve yarın okullar tatil edildi
Beyaza bürünen Tekirdağ’da, kara hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşadı. Tekirdağ-Çanakkale yolunda trafik ekipleri, önlem alırken, kar lastiği ve zinciri olmayan araçların sürücüleri, kent girişinde bekletilip, eksiklerini gidermeleri için uyarıldı.

ÇORLU HAVALİMANI’NDA EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

Kar yağışının etkili olduğu Çorlu ilçesinde de Çorlu Havalimanı’nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde Karayolları ve belediye ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, meteoroloji yetkilileriyle yapılan görüşmeye göre, hava sıcaklığının daha da düşeceğini belirterek, "Yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında birkaç okulumuzda elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Bununla birlikte hava sıcaklığı biraz daha düşeceği için eğitime 1 günlük ara vermiş bulunuyoruz" dedi.

MALKARA’DA ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı, 10 santimetre oldu. Yoğun kar nedeniyle Malkara’dan Tekirdağ ve Çanakkale yönüne giden sürücülerin geçişleri kontrollü sağlanıyor. Bazı sürücüler, araçlarıyla yolda kalırken, Karayolları ve belediye ekipleri de ilçede kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Kırklareli’nin yüksek kesimleri ile Bulgaristan’a açılan Dereköy Sınır Kapısı’nın bulunduğu bölgelerde de kar yağışı etkili oldu.

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