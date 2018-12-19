Tekirdağ'da bugün ve yarın okullar tatil edildi

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların bugün öğleden sonra ve yarın tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji raporlarında da belirtildiği üzere olumsuz hava şartları nedeniyle tüm ilçelerimizde 19 Aralık Çarşamba (bugün) öğleden sonra ve 20 Aralık

Perşembe günü olmak üzere tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile çalışanlar ve engelli çalışanlar bu tarihte izinli sayılacaktır."

Tekirdağ'da okullar, 21 Aralık Cuma günü açık olacak.

TRAKYA'YI KAR VURDU

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Edirne’de hava sıcaklığı, eksi 1 dereceye kadar düştü. Gece yarısından sabah saatlerine kadar süren hafif kar yağışıyla kent beyaza büründü. Edirne Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama çalışmalarına başladı. Kar yağışının etkili olduğu Edirne’nin Keşan, Uzunköprü ve İpsala ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün için eğitime ara verildi. Meteoroloji Edirne İl Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklık, sıfırın altında 6 dereceye kadar düşecek ve gün boyu hafif kar yağışı görülecek.

ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ

Edirne’de kar yağışı nedeniyle araçlarda hasara yol açan trafik kazaları meydana geldi. Özel okul öğrencilerini taşıyan Ali Avcı yönetimindeki 22 AB 748 plakalı servis minibüsü, İskender köy yakınlarında kontrolden çıkıp, yol kenarına devrildi. Kazada minibüsteki 15 öğrenciden 1’i hafif yaralandı. Öğrenciler, yan yatan minibüsün arka kapısından çıkarılarak, başka minibüse alındı. Yaralı öğrenci ise sağlık görevlilerince ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Beyaza bürünen Tekirdağ’da, kara hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşadı. Tekirdağ-Çanakkale yolunda trafik ekipleri, önlem alırken, kar lastiği ve zinciri olmayan araçların sürücüleri, kent girişinde bekletilip, eksiklerini gidermeleri için uyarıldı.

ÇORLU HAVALİMANI’NDA EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

Kar yağışının etkili olduğu Çorlu ilçesinde de Çorlu Havalimanı’nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde Karayolları ve belediye ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, meteoroloji yetkilileriyle yapılan görüşmeye göre, hava sıcaklığının daha da düşeceğini belirterek, "Yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında birkaç okulumuzda elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Bununla birlikte hava sıcaklığı biraz daha düşeceği için eğitime 1 günlük ara vermiş bulunuyoruz" dedi.

MALKARA’DA ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı, 10 santimetre oldu. Yoğun kar nedeniyle Malkara’dan Tekirdağ ve Çanakkale yönüne giden sürücülerin geçişleri kontrollü sağlanıyor. Bazı sürücüler, araçlarıyla yolda kalırken, Karayolları ve belediye ekipleri de ilçede kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Kırklareli’nin yüksek kesimleri ile Bulgaristan’a açılan Dereköy Sınır Kapısı’nın bulunduğu bölgelerde de kar yağışı etkili oldu.