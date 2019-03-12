Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükçekmece'de önemli mesajlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükçekmece'de önemli mesajlar
GeriGündem Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükçekmece'de önemli mesajlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
12.03.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükçekmece'de önemli mesajlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükçekmece'de önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Büyükçekmece mitinginde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Şimdi birisi buralarda tutturmuş bir Albatros Albatros. Birilerine peşkeş çekiliyor, bunlara hala oy verecek misiniz" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

1994’te İstanbul’u CHP’den aldık hem belediye hem hükümet olarak destanlar yazdık.

Kartal’da İstanbul’umuzun trafik yoğunluğunu hafifletecek Gebze Halkalı tren hattınız İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. İnşallah bu hizmet yolculuğumuzda önümüzdeki 5 yılda da çok daha büyük projelere imza atıp yeni projelerimizle İstanbul’un hizmetinde olacağız. Belediyecilik birikim ister. Belediyecilik vizyon gönül işidir. Vaat etmek kolaydır, zor olan meydanda verdiğin sözü görevde unutmamaktır, asıl mesele sözünün özü olmaktır.

Şimdi birisi buralarda tutturmuş bir Albatros Albatros. Birilerine peşkeş çekiliyor, bunlara hala oy verecek misiniz. Ama çok çalışacağız. İnanıyorum ki Büyükçekmece’yi artık bu zulümden kurtaracaksınız.

Biz siyasete millete hizmet vasıtası olarak bakıyoruz. Eminim sizlerde CHP’li belediyelerin itiraflarını görüyorsunuz. Geçenlerde bir CHP’li belediye başkanı seçimlerde attık tutuk sonra yapamadık diye itiraf ediyor. Bir başkası komiklik olsun diye kuran-ı Kerim’le milletin selası ile dalga geçiyor. Bir başkası benim bayrağımı yakıyor. Bayrağımız yakanlarla CHP şu anda bir arada değil mi? Hani sen Atatürk’ün partisiydin Bay Kemal? Atatürk mezardan kalksa ilk önce senin ipini çeker.

7 Ağustos’ta biz Yenikapı ruhuyla bir adım attık Bay Kemal havalimanında FETÖ’cülerin tankları arasından kaçtı, gitti.

CHP’nin İstanbul Belediye Başkan adayı sanki İstanbul babasının malıymış gibi onları İstanbul’da kovacağız diyor. CHP demek ne demektir biliyor musunuz? 4Ç çöp, çukur, çamur bir de çarpık yapılaşma. Bu milleti nasıl hor ve hakir gördüklerini kendileri ifşa ediyor. Bay Kemal’in bana iftiralarını biliyorsunuz, davayı açtım, kazandım. Aldığım tazminatları Mehmetçik Vakfı’na vereceğim.

Savunma Bakan’ıma da çok büyük terbiyesizlik yaptılar o da tazminat davası açtı. Onunla konuştum o da kazandığında bu tazminatı Mehmetçik Vakfı’na verecek.

Büyükçekmece 31 Mart akşamı inşallah bunlara en güzel dersi vermeye hazır mıyız? İnşallah Metrobüsü Büyükçekmece’ye getiriyoruz. Bu projeler için 2019 yazından itibaren çalışmalara başlıyoruz. Mimar Sinan Köprüsü’nün çevresini yeniden düzenleyeceğiz. Büyükçekmece’de 12,5 kilometre uzunluğuna sahip bir yeşil koridor olacak. Yeşil koridorlarla İstanbul’a 37 milyon 740 bin metrekare yeşil alan kazandıracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Beylikdüzünde çarpıcı sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beylikdüzü'nde çarpıcı sözler


.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Avcılar'a füniküler müjdesi

'Sağ duyulu CHP'li seçmene açık çağrımdır'

Silivri'de iş adamı çiftlikte ölü bulundu: Kafasına koli bandı sarılmış

Kahreden haber! Ölüm böyle geldi