Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükçekmece'de önemli mesajlar

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

1994’te İstanbul’u CHP’den aldık hem belediye hem hükümet olarak destanlar yazdık.

Kartal’da İstanbul’umuzun trafik yoğunluğunu hafifletecek Gebze Halkalı tren hattınız İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. İnşallah bu hizmet yolculuğumuzda önümüzdeki 5 yılda da çok daha büyük projelere imza atıp yeni projelerimizle İstanbul’un hizmetinde olacağız. Belediyecilik birikim ister. Belediyecilik vizyon gönül işidir. Vaat etmek kolaydır, zor olan meydanda verdiğin sözü görevde unutmamaktır, asıl mesele sözünün özü olmaktır.

Şimdi birisi buralarda tutturmuş bir Albatros Albatros. Birilerine peşkeş çekiliyor, bunlara hala oy verecek misiniz. Ama çok çalışacağız. İnanıyorum ki Büyükçekmece’yi artık bu zulümden kurtaracaksınız.

Biz siyasete millete hizmet vasıtası olarak bakıyoruz. Eminim sizlerde CHP’li belediyelerin itiraflarını görüyorsunuz. Geçenlerde bir CHP’li belediye başkanı seçimlerde attık tutuk sonra yapamadık diye itiraf ediyor. Bir başkası komiklik olsun diye kuran-ı Kerim’le milletin selası ile dalga geçiyor. Bir başkası benim bayrağımı yakıyor. Bayrağımız yakanlarla CHP şu anda bir arada değil mi? Hani sen Atatürk’ün partisiydin Bay Kemal? Atatürk mezardan kalksa ilk önce senin ipini çeker.

7 Ağustos’ta biz Yenikapı ruhuyla bir adım attık Bay Kemal havalimanında FETÖ’cülerin tankları arasından kaçtı, gitti.

CHP’nin İstanbul Belediye Başkan adayı sanki İstanbul babasının malıymış gibi onları İstanbul’da kovacağız diyor. CHP demek ne demektir biliyor musunuz? 4Ç çöp, çukur, çamur bir de çarpık yapılaşma. Bu milleti nasıl hor ve hakir gördüklerini kendileri ifşa ediyor. Bay Kemal’in bana iftiralarını biliyorsunuz, davayı açtım, kazandım. Aldığım tazminatları Mehmetçik Vakfı’na vereceğim.

Savunma Bakan’ıma da çok büyük terbiyesizlik yaptılar o da tazminat davası açtı. Onunla konuştum o da kazandığında bu tazminatı Mehmetçik Vakfı’na verecek.

Büyükçekmece 31 Mart akşamı inşallah bunlara en güzel dersi vermeye hazır mıyız? İnşallah Metrobüsü Büyükçekmece’ye getiriyoruz. Bu projeler için 2019 yazından itibaren çalışmalara başlıyoruz. Mimar Sinan Köprüsü’nün çevresini yeniden düzenleyeceğiz. Büyükçekmece’de 12,5 kilometre uzunluğuna sahip bir yeşil koridor olacak. Yeşil koridorlarla İstanbul’a 37 milyon 740 bin metrekare yeşil alan kazandıracağız.



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