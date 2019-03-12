Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beylikdüzü'nde çarpıcı sözler

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

24 Haziran’da bize destek veren her bir kardeşime teşekkür ediyorum. İnşallah şimdi sizden yeni bir zafer bekliyorum. 31 Mart’ta bu zafere hazır mıyız? Efendim işte İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkan adayı burasının ilçe belediye başkan adayı imiş, bunun için zor. Ne demek? Bizim için işinin ehli lazım. Dikkat edin İstanbul’a büyükşehir belediye başkanı seçiyoruz. Sıradan bir yer değil. Daha buraya onların emeği geçmeden önce bu kardeşlerin emeği geçti.

Karşımdaki bu coşku bize gerçekten umut veriyor. Aramızdaki muhabbet ve dayanışma şimdiden birilerinin dizlerini titretiyor. Beylikdüzü 31 Mart’ta yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 31 Mart itibariyle Beylikdüzü’nde 5 yıllık fetret dönemine artık bir son vereceğinize inanıyorum. Maalesef son 5 senede ilçemiz her ne kadar kamu yatırımları noktasında gereken hizmeti alsa da ilçe belediyesinde sınıfta kaldı.

İstanbul’un diğer ilçeleri birbiriyle yarışırken Beylikdüzü irtifa kaybetti. 31 Mart, Beylikdüzü için tarihi bir fırsat penceresidir. İstanbul Büyükşehir’de Binali Yıldırım kardeşimi aday olarak gösterdim. Rastgele değil. İstanbul’a büyükşehir belediye başkanı olduğum zaman benim genel müdürümdü. Daha sonra parlamentoya geçince Binali bey ile beraber o da milletvekili olarak yanımdaydı. Ne yaptık? Ulaştırma bakanı, daha sonra Başbakan, daha sonra TBMM Başkanı yaptık. Ve şimdi de İstanbul’a o kadar önem veriyoruz ki İstanbul’a büyükşehir belediye başkan adayı yaptık.

İstiyorum ki İstanbul kendisine layık böyle bir belediye başkanı ile ben de Ankara’da 4.5 sene iş başındayım. 5 sene de onlar burada. Binali Yıldırım ve öbür tarafta Mustafa Necati Işık kardeşim, hep beraber el ele vereceğiz ve Beylikdüzü’nü de İstanbul’u de devam inşallah diyerek uçuracağız.

Zaten Binali bey ismi başlı başına bir markadır. Kendisi hizmet demektir. Bu marka muhabbet samimiyet demektir. Senelerdir beraber olduğumuz Binali Bey, bugün eser siyasetinde ülkemizin markasıdır. Şu anda buradan çıkan zatın marka olarak nesi var ya? Biz İstanbul’a Belediye Başkanı seçeceğiz dikkat edin Çatladıkapı’ya değil.

31 Mart seçimleri için Türkiye genelinde yeni bir oyun oynanıyor. 24 Haziran seçimler; bir çok oyun denediler. Şimdi yeni figüranlar ekleyerek sahneye çıktılar. Milletvekili borsalarıyla kurulan yıkım ittifakını biraz daha genişlettiler. Baktılar üç kafadar, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın bileğini bükemiyor, ittifaka yeni ortaklar üyeler buldular.

Bu ittifakta kimler yok ki? Bölücü örgütün güdümündeki parti var. Devletiniz teröristtir diyen il başkanı var, İmralı’daki bebek katilinin heykelini dikmeye yeltenen gafiller var. PKK paçavralarının önünde poz veren parti başkanları var. Bay Kemal Almanya’da hangi kadınla poz verdi? Alman parlamentosunda terör örgütünün paçavrasıyla poz veren kadınla o da geldi poz verdi. Cumhuriyet mitinginde darbe çağrısı yapan cuntacılar var. bu şehrin duvarlarına “zulüm 1453’e başladı” diyen çapulcular var. Ezan-ı Muhammedi’yi ıslıklayan edepsizler var.

Benim bayrağımı yakan bu namussuzlarla bunlar el ele kol kola dolaşıyor. Bunlar sirk cambazı sirk. Cami müezzinini dövüyorlar. Niye? Sala okudu diye. Buyurun İstanbul İl Başkanı CHP’nin… O da kadınlar gününde yürüyüş yapanların içinde. Şimdi bunlar, şu anda bu ülkede CHP sözde İyi Parti HDP hep beraber kimin karşısındalar? Cumhur İttifakı’nın karşısındalar. Şimdi 31 Mart’ta bunların defterini sandıklarda dürmeye var mıyız? Onun için çok çalışacağız.

Bakın ne diyor? Öyle ileri gidiyor ki, “Kürdistan’da oylar HDP’ye. Batıda oylar AK Parti’yi ve MHP’yi yok edeceğiz” Şimdi soruyorum, buradan Türkiye’ye seslenelim. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam, Sezei Temelli denilen adam, Temelsiz. Bu adam Kürt de değil onu da söyleyeyim. Kürt kardeşlerimi istismar ediyor.

Bu adam Temelsiz dedim ya; kalkıp benim kardeşlerimi istismar ediyorlar. Bay Kemal’in vitrindeki ortağı, tavşan ortağı da sözde İyi Parti ama asıl göz bebeği Kandil’in güdümündeki parti. İttifakın kime saldıracağına, kime oy vereceğine, meclis üyesi adaylarının kim olacağına onlar karar veriyor. Şimdi CHP adaylarının olduğu listelerde HDP’liler yok mu? Gizli saklı buraya sızdırdılar, var. İyi Parti’nin olduğu yerde yok mu? Var. Kime yutturuyorsunuz bunları?

CHP’nin başındaki zat ne diyor? “YPG bize saldırmaz diyor” İttifakın tavşan ortağından yine tek bir eleştiri yükselmiyor. Hatay’ın CHP’li belediye başkanı “oy yoksa hizmet de yok” diyerek seçmeni alenen tehdit ediyor. Her gün bize saldıran tavşan ortaktan ses çıkmıyor. Önceleri ittifakın asıl patronlarını gizlemeye çalışıyorlardı, artık onu da beceremiyorlar.

Kadın çıkmış ne diyor? “Biz sırtımızı YPG’ye PYD’ye dayadık” diyor. Bay Kemal bunlarla beraber. Biz sırtımızı milletimize ve Allah’a dayadık, farkımız bu.

Ezan, bayrak, vatan, şehit hassasiyeti… Ya benim bayrağımı yakıyor. Sen böylesiyle nasıl beraber olursun Bay Kemal? Hem milliyim diyeceksin hem benim bayrağımı yakanlarla beraber olacaksın.

Hanımefendi hem milliyim diyeceksin, hem benim bayrağımı yakanlarla beraber olacaksın.

Bay Temel, ben şöyleyim böyleyim diyeceksin, benim bayrağımı yakanlarla beraber olacaksın.

Bir de ittifakta yokuz diyeceksin. Kimi uyutuyorsun ya? Sen öyle dersen senin Adıyaman’daki belediye başkan adayın aksini söylüyor. Böyle karışık bir yapıdan ne bu ülkeye, ne bu millete, ne İstanbul ve Beylikdüzü’ne hayır gelir.



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