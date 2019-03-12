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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.03.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avcılar'da kritik mesajlar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avcılar mitinginde konuştu. Erdoğan Avcılar'a füniküler hattı yapılacağını duyurdu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kartal’dan İstanbul’un ulaşımında devrim niteliğinde bir hizmet olan Gebze – Halkalı Banliyö hattının açılışını yaptık. Bir kez daha şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Tek bir taşına tüm hazinelerin feda edildiği İstanbul’u ilçe ilçe adım adım dolaşıyoruz. Dünyanın güneşiyle tartılsa değeri bulunamayacak bir inci olan İstanbul için ne yapsak azdır. 94’ten bu yana en yaptığımızı biliyorsunuz. Biz sizleri hiçbir zaman yalnız koymadık. Ama CHP zihniyetinin ne yaptığı belli değil mi? Biz geldiğimizde İstanbul’da su var mıydı? Çöp dağlarını kaldırdık mı? Hava kirliliğini giderdik mi?

Artık gelin Avcılar’da da 4Ç’den kurtulalım. Biz bu şehir için gece gündüz çalıştık. Ömrümüzü bu şehre vakfettik. İnşallah bu şehirde doğmak da yaşamak da hatta ölmek de mutluluk şerefidir.

İstanbul’un tüm ilçelerinde olduğu gibi Avcılar’da da çok büyük hizmetlere imza attık.

İlçemizde bir kent merkezi oluşturacağız. Büyük bölümünü ağaçlandıracağımız ortasına da saat kulesi dikeceğimiz bu meydanı İstanbul üniversitesi tarafındaki diğer meydanla birleştireceğiz.. Bu köprünün asma ayağında gençlerimiz için bir dijital kütüphane yapacağız.

Bu meydanı üç duraklı füniküler sistemi ile Ambarlı sahiline bağlayacağız. Hepsinin yeri hazır. Yakında temellerini atıyoruz.

Metrobüs hattı sayesinde Kadıköy’e kadar rahatlıkla gidiyorsunuz, bizden önce bu yoktu. 200 yataklı Avcılar Devlet Hastanesi’ni inşa ediyoruz. Sahilde 5 km’lik güzergahta akıllı bisiklet sistemi kurduk.

Akıllı bisiklet sistemi ile bin km’lik güzergahta spor imkanı sağlayacağız. Engelli yaşam merkezi oluşturuyoruz.

Tüm mahallelerimizde gençlerimiz ve çocuklarımız için pek çok yeni projemiz var. Gümüşpala mahallesinde botanik park oluşturuyoruz.

Millet kıraathaneleri projemizi Avcılar’da hayata geçireceğiz. Bir kent meydanı oluşturacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Küçükçekmecede konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küçükçekmece'de konuştu


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