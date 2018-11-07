Son dakika... Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile üniversitelerin 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
Selçuk komisyonda şunları söyledi:
Önümüzdeki süreçte özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldıracağız.
Müfredat iyileştirilecek.
Yabancı dil konusunda dijital ortam oluşturulacak.
Müfredatlar, çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak iyileştirilecek.
DEVAMI GELİYOR…
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