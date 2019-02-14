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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Olcay DÜZGÜN/NEVŞEHİR (DHA)
14.02.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Son dakika... Peri bacalarındaki otel inşaatında yıkım başladı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada peri bacalarının yanına yapılan otel inşaatında yıkımın başladığı duyuruldu.

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  • Peri bacalarının yanına yapılan otel inşaatında yıkım
  • Peri bacalarının yanına yapılan otel inşaatında yıkım
  • Peri bacalarının yanına yapılan otel inşaatında yıkım
  • Peri bacalarının yanına yapılan otel inşaatında yıkım
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yılda 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, Mesit mevkisindeki Müze Yolu üzerinde peri bacalarının bitişiğine yapılan otelin inşaatı yaklaşık 2 ay önce başladı. İş insanı M.K. tarafından yaptırılan ve 5 ayda tamamlanması planlanan, yan yana 2 binadan oluşan otel inşaatı tepkilere neden oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, peri bacaları yanında yükselen otel inşaatıyla ilgili basına yansıyan haberlerin ardından dün yaptığı açıklama, inşaatın durdurulduğunu açıkladı.

BAKANLIKTAN YIKIM AÇIKLAMASI

Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada ise inşaat ile ilgili yıkım kararı alındığı duyuruldu.

Söz konusu inşaatın durdurulduğunun dün kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kültür ve medeniyetler beşiği olan yurdumuzun eşsiz zenginliklerini korumak için gösterdiği derin hassasiyet ve tavizsiz tutum, Bakanlığımız tarafından sarsılmaz bir ilke olarak kabul edilmektedir. Bakanlığımızın, peri bacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda, Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır."

Bakanlık tarafından kurulan komisyonla Kapadokya bölgesinde çok hızlı bir şekilde incelemelerin yapılarak, tespit edilen kaçak ya da çarpık yapılarla ilgili kararların da aynı hızla alınarak uygulamaya konulacağı duyuruldu.

Kapadokya’daki otel inşaatı durduruldu
Kapadokya’daki otel inşaatı durduruldu
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