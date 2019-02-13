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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.02.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Son dakika: Kapadokya’daki otel inşaatı durduruldu

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Son dakika: Kapadokya’daki otel inşaatı durduruldu

Nevşehir merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarının bitişiğindeki otel inşaatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından durduruldu.

Yılda 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde Mesit mevkisindeki Müze Yolu üzerinde peribacalarının bitişiğine yaklaşık 2 ay önce otel inşaatına başlandı. İş insanı M.K. tarafından yaptırılan ve 5 ayda tamamlanması planlanan, yan yana 2 binadan oluşan otel inşaatı, görenlerin tepkisini çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, peribacaları yanında yükselen otel inşaatıyla ilgili basına yansıyan haberlerin ardından açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, otel inşaatı yapıldığına dair haberlerin basına yansıdığı hatırlatılarak şöyle denildi:
"Konu Bakanlığımız tarafından ivedilikle incelemeye alınmış olup, Anadolu ve dünya kültürünün istisnai değerlerinden olan peri bacalarına yakın bir noktada, 2 pafta 9423 parselde başlatıldığı belirlenen inşaat durdurulmuştur."

Peribacaları yanındaki otel inşaatına tepkiNevşehir merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarının yanında inşa edilen otel, tepki çekti. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, Burası imar planı içindedir. İmar planı uygulanırken yetkili kurum ve kuruluşlarca da bu yapı planı onaylanmıştır dedi.Yılda 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, Mesit mevkisindeki Müze Yolu üzerinde peribacalarının yanında yaklaşık 2 ay önce otel inşaatına başlandı. İş insanı M.K. tarafından yaptırılan otelin 5 ayda tamamlanması planlanıyor. Yan yana 2 binadan oluşan ve kaba inşaatı devam eden otel, görenlerin tepkisini çekti. Daha önce de yapılaşmaya açıldığı iddialarıyla gündeme gelen Kapadokya bölgesinde yükselen otel inşaatıyla ilgili sosyal medyada birçok eleştirel yorum yapıldı. İnşası süren otelin sahibi M.K. ise otelin bodrum ve zemin kat üzerine 1 kat çıkılarak yapıldığını söyledi. M.K., Biz bu inşaata başlamadan önce tüm mercilerden gerekli evrakları tamamladıktan sonra başvurumuzu yaptık ve inşaata başladık. Burada otel inşaatımız var. İnşaatımız doğaya kesinlikle uygundur. Yapı Denetimden, Göreme Belediyesi'nden, Tabiatı Koruma Varlıklarından, Müze Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak, inşaata başladık. Yaklaşık 3- 5 ay içinde inşaatı tamamlanacak. Mevcut olan şikayetler var. Dün akşam başladı. Biz gerekli mercilere başvurumuzu yaptık. Suç duyurusunda bulunduk. Gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna belirtmek istiyoruz. Herhangi bir ters durum yok diye konuştu.
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