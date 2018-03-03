Şafak vakti Raco kuşatması

Komandolar, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve ÖSO güçleri dün sabah şafak vakti Raco kent merkezine doğru dört koldan taarruz başlattı. Savaş uçakları, ATAK helikopterleri, Fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atarların (ÇNRA) bombardıman desteğini alan birlikler, Raco’nun kuzeyindeki Mamalı ve Mesekanlı köyleri ile güneyde Atamanlı köylerini meskûn mahal operasyonlarıyla teröristlerden alarak Raco’nun dış mahallelerine ulaştı. İlerleme sırasında, önceki gün 8 askerin şehit düştüğü tepe de tamamen teröristlerden temizlendi. Ele geçirilen yer sayısı 120’yi aştı. Güneydoğu Anadolu’daki hendek operasyonlarında büyük tecrübe kazanmış olan JÖH ve PÖH’lerin Raco’nun dış mahallelerinde meskûn mahal operasyonlarına devam ettikleri, ele geçirilen yerlerde mayın ve el yapımı patlayıcılarla (EYP) yapılmış tuzakları da imha ettikleri bildirildi. Güvenlik kaynakları, çevresinin dağlık alan olması nedeniyle Raco’yu, PYD-PKK’nın Afrin’deki dağ kadrolarının bulunduğu yer olarak değerlendiriyor.



SİS VE DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ

Önceki gün 8 askerin şehit olduğu Keltepe’de çatışma sırasında yoğun sis olduğu, teröristlerin bunu fırsat bilerek sızma yaptığı anlaşıldı. Çok sayıda teröristin çıktığı tünellerin giriş ve çıkış uçlarının doğal bitkilerle kaplı olduğu, bu nedenle karadan ve havadan tespit edilemediği bildirildi. Teröristlerin tünellerin içine yerleştirdikleri antenlerle, TSK unsurlarının kendi aralarındaki elektronik haberleşmeyi tespit etmiş olabilecekleri de ihtimaller arasında bulunuyor. Genelkurmay dün 73 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece Mali’de harekâtın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 348’e ulaştığını duyurdu.





'UÇAKLAR HAVALANSIN BİZİ DE VURSUN, O TEPE TERÖRİSTLERE KALMASIN'

GÜVENLİK uzmanı Abdullah Ağar, önceki gün 8 askerin şehit olduğu 1083 rakımlı Keltepe’deki çatışmayla ilgili Türk askerinin kararlılığını ortaya koyan çok önemli bir bilgi geldiğini söyledi. Ağar bu bilginin detaylarını Hürriyet’e anlattı: “Önemli bir kaynağım gerçekten insanın gözünü yaşartan, Türk askerinin onurlu ve kararlı duruşunu ortaya koyan bir bilgi paylaştı. Tünellerden çıkan teröristler sayı olarak çok fazla. Mehmetçik ile teröristlerin sıcak teması birbirine çok yakın. Savaş uçakları tepeye yoğun taarruz yaparak bombalayıp, tüm teröristleri imha edebilir. Ancak mesafe olarak yakın temas olduğu için hava taarruzu sırasında askerlerin de vurulup şehit olmalarından endişe ediliyor. Ancak birliklerin başındaki yüzbaşı rütbeli komutan, havacılara şu mesajı gönderiyor: “Uçaklar havalansın. Evet, teröristlerle mesafe olarak çok yakınız. Ancak bizim için endişe edilmesin. Hava taarruzunda biz de vurulabiliriz. Bu önemli değil, şehit olmaya hazırız. Yeter ki bu tepe teröristlerin eline geçmesin.”





