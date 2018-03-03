'Harekât Afrin'le sınırlı kalmayacak'

BİR MİLAT YOK

“Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ülkenin toprağında gözümüz olmadı, olmayacak. Hiçbir ülkeyi yönetmek gibi bir hevese de sahip değiliz. Bölgesel barışa, küresel barışa, Türkiye kadar önem veren başka ülke yok. Biz Gazi Mustafa Kemal’in en güzel şekilde ifade ettiği gibi, ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ istiyoruz. Yurtta ve cihanda sulhu istemek, sınırlarımızı tehdit eden tüm unsurları temizlemekle mümkündür. Afrin bölgesinde bizim mücadelemiz, sadece ülkemizin sınırlarını güvence altına almak değil, aynı zamanda vatandaşımızın can ve mal güvenliğini de korumak. Suriye, Irak’ta yaşayan mazlum insanları, terör örgütünün zulmünden kurtarmak. Uluslararası hukuktan ve meşru haklarımızdan kaynaklanan bu harekât sonuna kadar devam edecek. Burada herhangi bir gün, herhangi bir milat söz konusu değildir. Milat ve süre, ancak ve ancak terör örgütünün tam anlamıyla yok edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine bağlıdır.



TEREDDÜT ETMEYİZ

Bu harekâtın Afrin’le sınırlı olarak düşünmemiz de söz konusu değildir. Sınırlarımıza karşı tehdit, tehlike, terör nerede varsa, orası bizim için hedeftir. Ve orada terörle mücadeleyi yapmaktan da asla tereddüt etmeyeceğiz. PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerinin, hem ülkemizin hem Suriye’deki zulüm gören kardeşlerimize yönelik faaliyetleri sona erinceye kadar bu çalışmalarımızı, bu operasyonları sürdüreceğiz. Askerlerimizin terör karşısında gösterdiği başarı ve cesaret takdire şayandır.



Son 15 yılda savunma sanayine 35 milyar dolar yatırdık. Bugün 2 milyar doların üzerinde ihracat hacmine ulaştık. Daha yolun başındayız. Devletimiz TSK’ya her türlü teknolojik imkânı sunuyor, sunmaya da devam edeceğiz. Savunma sanayimizi güçlendirmek için başta araştırma geliştirme faaliyetleri olmak üzere, yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyoruz. Yüzde 24’le aldığımız millileştirme oranını bugün yüzde 65 seviyesine çıkarmış durumdayız. Ancak bununla yetinecek değiliz. En azından yüzde 80’e ulaşmalıyız. Tanklarımız, uydularımız, İHA’larımız, SİHA’larımız gibi caydırıcı silahlarımız, savaş gemilerimiz, uçak, helikopter gibi birçok araç ve gereci yerli imkânlarla yapmaya başladık. Geliştirmeye devam ediyoruz. Kendi gemimiz, tankımız, uçak ve silah sistemleriyle donatılmaktadır. Bu milli harp araçlarını, devletine milletine, milli ve manevi değerlerine ve demokrasiye sadakatinden şüphe duymadığımız sizlere emanet ediyoruz. Devletin bekası, milli menfaatlerimiz için içerde ve dışarıda bu onurlu mücadeleyi sürdüreceksiniz.”



