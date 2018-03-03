'Teröristle ateşkes olmaz'

“Harekâtın 42. günündeyiz. Kahraman Mehmetçiğimiz ve ÖSO adım adım Afrin şehrinin merkezine doğru ilerliyor. 615 km karelik alanda, 94 meskun mahal ve 42 kritik noktanın hâkimiyeti sağlanmıştır. 41 Türk Silahlı Kuvvetleri’nden şehit, ÖSO’dan da 116 şehit, toplam 157 şehidimiz vardır. Şehitlerimize rahmet diliyorum, 2295 terörist bölgeden temizlenmiş ve etkisiz hale getirilmiştir. Terörle ve teröristle mücadelede ateşkes olmaz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam eder. Terörle mücadele ayrıca sadece Türkiye’nin değil, herkesin bütün dünyanın görevidir. Ve bu görev tamamlanana kadar devam edecektir. Kara harekâtı kısmında kullanılan mühimmatın yüzde 91’i yerli ve milli mühimmattır.”