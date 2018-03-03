Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>'Dönüş yok gemiler gerçekten yandı'

    'Dönüş yok gemiler gerçekten yandı'

    ANKARA
    03.03.2018 - 01:57 | Son Güncelleme:

    MHP Lideri Devlet Bahçeli ‘Zeytin Dalı’ harekâtına ilişkin yaptığı açıklamada “Aziz şehitlerimiz haklı ve haysiyetli bir mücadelenin sonucunda Peygamberimize komşu olacak manevi bir makama yükselmişlerdir. Afrin’de Türkiye’nin bekası, tarihi ve egemenlik hakları cesurca müdafaa edilmektedir. Bundan dönüş yoktur gerçekten de gemiler yanmıştır” dedi.

    Bahçeli yazılı açıklamasında özetle şunları kaydetti: “Önümüzdeki süreç tehlikeli olduğu gibi doğası gereğince meskun mahallerdeki hassasiyet ve dikkatten dolayı uzayabilecek, ancak mücadelenin ruh, heyecan ve inancı asla gevşemeyecek, eksilmeyecektir. Afrin’de Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklali savunulmaktadır. YPG’nin kan müttefiki ABD’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin kararını çarpıtması, Türkiye’ye kibirli ve ikiyüzlü bir tavırla parmak sallaması garabettir. Doğu Guta’da ilan edilen ateşkesin Afrin’i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma halidir. Türkiye okuduğunu anlayacak, anladığını muhataplarının yüzüne haykıracak cesaret ve dirayettedir.”

    Etiketler: Devlet Bahçeli , MHP , gazetehaberleri , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri