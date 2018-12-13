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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
13.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Okullarda çölyak için tedbir

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Okullarda çölyak için tedbir

Sağlık Bakanlığı buğday, arpa, yulaf gibi tahıl ve tahıl ürünlerinde bulunan ‘gluten’ proteinine karşı duyarlılık sonucu gelişen çölyak hastalığına yönelik çalışma başlattı.

Türkiye’de yaklaşık 700 bin çölyak hastası bulunduğunu açıklayan bakanlık, hastalığın bilimsel araştırması ve yapılması gerekenlerle ilgili ‘Bilim Danışma Yürütme Koordinasyon Kurulu’ oluşturdu. Bakanlık öncelikle 2018-2021 arasını kapsayan bir ‘Kontrol Programı ve Öğretmenlere Yönelik Bilgilendirme Rehberi’ hazırladı. Buna göre bakanlık, yerli glutensiz ürünlerin üretimini teşvik edecek. Çölyak dostu kreş ve okullar oluşturulması, okullarda uygun besinler bulundurulması için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile işbirliği yapılacak. Okul başvurularında hastalığın sorgulanarak uygun diyetin sağlanması zorunlu kılınacak. Çeşit sayısı arttırılacak. Kantincilere eğitim verilecek. Yatılı okullarda çölyak hastalığına yönelik diyet düzenlenmesi olacak. Bunlar menülerde de yer alacak.

MUTFAK EKİPMANI AYRI OLACAK

Öğretmen rehberinde, kutlama ve etkinliklerde velilerin bilgilendirilmesini, çocukların glutensiz gıdalara ulaşabilmelerinin sağlanmasını, kantinlerde glutensiz gıdalar için kullanılacak tost makinesi, ızgara, fritöz gibi pişirme araçlarının hatta tezgâh temizleme bezlerinin bile ayrı olması istendi. Sınıf içi etkinliklerde, sınıf öğretmeni öğrencinin diyet gereksinimlerini göz önünde bulundurarak planlama yapacak. Dışlanmaması için gereken hassasiyet gösterilecek. 

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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