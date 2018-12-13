Okullarda çölyak için tedbir
Sağlık Bakanlığı buğday, arpa, yulaf gibi tahıl ve tahıl ürünlerinde bulunan ‘gluten’ proteinine karşı duyarlılık sonucu gelişen çölyak hastalığına yönelik çalışma başlattı.
Türkiye’de yaklaşık 700 bin çölyak hastası bulunduğunu açıklayan bakanlık, hastalığın bilimsel araştırması ve yapılması gerekenlerle ilgili ‘Bilim Danışma Yürütme Koordinasyon Kurulu’ oluşturdu. Bakanlık öncelikle 2018-2021 arasını kapsayan bir ‘Kontrol Programı ve Öğretmenlere Yönelik Bilgilendirme Rehberi’ hazırladı. Buna göre bakanlık, yerli glutensiz ürünlerin üretimini teşvik edecek. Çölyak dostu kreş ve okullar oluşturulması, okullarda uygun besinler bulundurulması için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile işbirliği yapılacak. Okul başvurularında hastalığın sorgulanarak uygun diyetin sağlanması zorunlu kılınacak. Çeşit sayısı arttırılacak. Kantincilere eğitim verilecek. Yatılı okullarda çölyak hastalığına yönelik diyet düzenlenmesi olacak. Bunlar menülerde de yer alacak.
MUTFAK EKİPMANI AYRI OLACAK
Öğretmen rehberinde, kutlama ve etkinliklerde velilerin bilgilendirilmesini, çocukların glutensiz gıdalara ulaşabilmelerinin sağlanmasını, kantinlerde glutensiz gıdalar için kullanılacak tost makinesi, ızgara, fritöz gibi pişirme araçlarının hatta tezgâh temizleme bezlerinin bile ayrı olması istendi. Sınıf içi etkinliklerde, sınıf öğretmeni öğrencinin diyet gereksinimlerini göz önünde bulundurarak planlama yapacak. Dışlanmaması için gereken hassasiyet gösterilecek.
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