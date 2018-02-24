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    TSK'dan kara propagandayı çürüten görüntüler... Sivillerin ayrılmasını beklediler

    Hürriyet Haber
    24.02.2018 - 14:21 | Son Güncelleme:

    Afrin'de önceki gece teröristlere ağır darbeler indirildi. Afrin'e mühimmat ve terörist götüren 30-40 araçlık konvoydaki en kritik iki araç TSK tarafından vuruldu. Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait konvoyun imha edilmesi ile ilgili görüntüleri dün resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesabından paylaştı. Bugün konvoyun vurulması ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kara propagandayı çürüten görüntülerde, TSK'nın konvoyu vurmak için sivillerin ayrılmasını beklediği görülüyor.

    Askeri kaynaklardan alınan alınan bilgiye göre, TSK’nın ateşinden önce, Afrin'e yaklaşan iki konvoy tespit edildi.

    Bunlardan birinde Afrin’in güneyindeki Basutah bölgesinden gelen sivillerin bulunduğu tespit edilirken, diğerinde terör örgütüne mühimmat götürüldüğü anlaşıldı.

    TSK unsurları, sivillerin yer aldığı konvoya müdahalede bulunmazken mühimmat yüklü araçların yer aldığı konvoyu vurdu.

    Kaynaklar, TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı’nda sivillere yönelik hassasiyetin Türkiye'nin tarihi miras ve kültürel değerlerine uygun olarak özenle sürdürüldüğüne dikkati çekti.

    Hürriyet’in edindiği bilgiye göre konvoy, insansız hava araçlarınca (İHA) takibe alındı. İHA’lar özellikle içinde mühimmat ve terörist olduğu tespit edilen iki kritik aracı yakalayarak işaretleme yaptı. Konvoyun hızını ve koordinatlarını belirleyen Fırtına obüsleri Afrin’e 15 kilometre kala son derece milimetrik ölçme ve hesaplamayla hedeflere ateş etti. Hareket halindeki hedefler tam isabet alarak imha edilirken, konvoyun topçu ateşiyle vurulması yine havadan İHA’larca kaydedildi.

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    GÜVENLİK UZMANI AĞAR: BÖYLESİ HARP TARİHİNDE YOK

    Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara ateş destek vasıtalarıyla Afrin'de terör konvoyunu vurmasına ilişkin, "Bu işi karasal ateş destek vasıtalarıyla 2 dinamik hedefi aynı anda vurarak yapmayı başarabilmiş bir silahlı kuvvetlerimiz var. Böylesi harp tarihinde yok. Dünyanın hiçbir ordusu şu ana kadar böyle bir görüntüyü servis edemedi" dedi.

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    Etiketler: Afrin , TSK , Afrin operasyonu , Zeytin Dalı operasyonu , son dakika
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