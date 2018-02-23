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    Bir topçu efsanesi

    Uğur ERGAN/ANKARA
    23.02.2018 - 23:09 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü YPG/PKK’nın Afrin’e mühimmat ve terörist taşıyan 30-40 araçlık konvoyunda en kritik iki aracı İHA’lar işaretledi, Fırtına obüsleri milimetrik atışla vurdu. Hareket halindeki hedefe başarılı nokta atışı için “Ciddi bir hesaplama ve beceri yeteneğinin göstergesi. Harp tarihinde nadir görülür” denildi.

    Bir topçu efsanesiTÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Zeytin Dalı harekâtını yürüttüğü Afrin’e önceki gece mühimmat ve terörist götüren 30-40 araçlık konvoyda en kritik iki aracın ‘Fırtına obüsleri’ ile vurulması, Türk topçusunun hareket halindeki bir hedefi milimetrik ölçme ve hesap yeteneğini ortaya koydu. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, “Topun dinamik bir hedefi kilometrelerce uzaktan nokta atışıyla vurması harp tarihinde gerçekten çok nadir görülecek bir şeydir” dedi.

    Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, Türk istihbarat kaynakları konvoyun Afrin’in güneydoğusundan kent merkezine doğru yola çıktığını kendi yerel kaynaklarından öğrendi. Konvoy, insansız hava araçlarınca (İHA) takibe alındı. İHA’lar özellikle içinde mühimmat ve terörist olduğu tespit edilen iki kritik aracı yakalayarak işaretleme yaptı. Konvoyun hızını ve koordinatlarını belirleyen Fırtına obüsleri Afrin’e 15 kilometre kala son derece milimetrik ölçme ve hesaplamayla hedeflere ateş etti. Hareket halindeki hedefler tam isabet alarak imha edilirken, konvoyun topçu ateşiyle vurulması yine havadan İHA’larca kaydedildi.

    Güvenlik kaynakları, hareket halindeki bir hedefin sabit mevziden topla nokta atışı yapılarak vurulmasının ciddi bir hesaplama ve beceri yeteneği istediğine dikkat çekti. Konvoyu vuran Fırtına obüslerinin hangi sınır hattı üzerinde olduğuna dair bilgi paylaşmayan kaynaklar, “Fırtına’nın 40 kilometre menzili var. Her yerden vurabilir” dediler. 

    TSK: KARA PROPAGANDA YAPIYORLAR

    TSK’dan dün yapılan açıklamada, terör örgütlerinin kara propagandasına dikkat çekildi. Açıklamada özetle şöyle denildi: “Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Terör örgütleri başta olmak üzere bazı kişi ve kurumlar tarafından geçmişte başka yerlerde yaşanmış insan hakları ihlallerine ait fotoğraf ve videolar kullanılarak kara propaganda yapılmaktadır. Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Söz konusu bilgi, fotoğraf, video ve haberlerin gerçek dışı, maksatlı ve ulusal/uluslararası kamuoyunu yanıltmak amacıyla yapıldığı her seferinde sabit delillerle kanıtlanmaktadır.”

    TSK ve ÖSO dün Afrin’de temizlenen iki köyle birlikte 100 noktayı PYD/PKK terör örgütünden kurtarmış oldu. 44 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, toplam sayının 1873 olduğu açıklandı.

    ‘Akraba’lı Afrin itirafı‘Akraba’lı Afrin itirafı

    Etiketler: Afrin , YPG , gazetehaberleri , son dakika
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