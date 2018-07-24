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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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AA - İHA
24.07.2018 - 13:23, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Özil açıklaması: 'Tavrı yerli ve milli'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Özil açıklaması: 'Tavrı yerli ve milli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ırkçı saldırılar nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e destek vererek ''Takındığı tavır milli ve yerli, gözlerinden öpüyorum. Fotoğrafı hazmedemiyorlar'' dedi.

AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasında 21 günlük sürenin düşmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Erdoğan, ''Tartışılır bir şey yok. 21’den aşağı düşmeyecek. Süre olarak yaş noktasında asgari 25 yaş. 38 yaşı kaldırıyoruz, önü açık. Bakaya olayını tamamen ortadan kaldırıyoruz. Zorunlu askerlik millet dedik ya asker. O konuda mevcut durum devam ediyor'' dedi. 

Irkçı saldırılar nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e destek veren Erdoğan, "Dün gece Mesut ile görüştüm. Özil’in takındığı tavır yerli ve  millidir. Gözlerinden öpüyorum. Benimle fotoğraf çektirmelerini hazmedemiyorlar. Alman milli takımın başarısı için ter döken gence böyle ırkçı yaklaşım kabul edilebilir değil. Bu hazımsızlıktır" diye konuştu.   

Erdoğan, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durduran ABD'deki tasarı ile ilgili bir soruya da ''Sayın Trump, Brüksel'deki görüşmemizde, bize yazılı olarak yaptığı açıklamasını da gösterdi, böyle bir şey söz konusu değil. Biz, bu noktada herhangi bir olumsuz endişe taşımıyoruz" yanıtını verdi. 

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