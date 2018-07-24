L'Equipe Yıldırım Demirören'in açıklamalarını yayınladı
Fransa'nın önde gelen spor gazetesi L'Equipe, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in Mesut Özil ile ilgili yaptığı açıklamaya internet sitesinde yer verdi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamanın bir bölümü paylaşıldı.
L'Equipe "Türk Başkan Yıldırım Demirören Mesut Özil'i savundu" başlığıyla verdiği haberde, "Türk Federasyonu, başkanı Yıldırım Demirören'in imzasıyla, ırkçılık ve Türk kökenine bağlı konulara vurgu yaparak Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'i destekleyen bir açıklama yayınladı" ifadeleri kulllanıldı ve ardından Demirören'in yaptığı yazılı açıklamadan şu bölüm aktarıldı:
"Kökeninden dolayı kendisine gönderilen tehditleri ve aşağılayıcı mesajları kınıyorum. Kamuouyu önünde olsun ya da olmasın futbolcu, ayrımcılık ve nefret içeren mesajlardan korunmalıdır. Uluslararası futbol ailesinin tüm üyeleri ırkçılığı ve hoşgörüsüzlüğü ortadan kaldırmak için birleşmeli, mücadelemize durmaksızın devam edilmelidir."
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