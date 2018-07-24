Alman taraftarlardan Mesut Özil'e destek

Köln sokaklarında AA muhabirine konuşan taraftarlar, 2009'dan bu yana Alman Milli Takımı'nda 92 kez forma giyen ve 23 gol atan Özil'in şimdiye kadar Almanya Milli Takımı için çok şey yaptığını vurgulayarak başarılı futbolcuya tam destek verdiler.



Köln'de doktor asistanı olarak çalışan Sabine Baier, Mesut Özil'in milli takımdan ayrılmasına çok üzüldüğünü belirterek, onun hakkında yapılan gereksiz eleştirilere bir anlam veremediğini söyledi.



Özil'in çok iyi bir futbolcu olduğunu dile getiren Baier, "Mesut bizim için çok iyi şeyler yaptı. Artık bizim için futbol oynamadığı için çok üzülüyorum." dedi.

Köln Üniversitesinde okuyan Andre Müller de konuyu basından takip ettiğini ifade ederek, "Özil'in milli takımdan ayrılmasına çok üzüldüm ama onu anlıyorum çünkü hakkında haksız yere çok olumsuz şeyler yazıldı. Tüm Alman takımının onun arkasında olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.



"O dünya çapında bir yıldız"

Kassel'de yaşayan Uganda kölenli Polmo Vanda, tüm dünyada olduğu gibi Afrika'da da Mesut Özil'in büyük bir yıldız olduğunu ve çok sevildiğini söyledi.

Vanda, "Çocuğuma Özil forması aldım. O eskiden beri hep iyi futbol oynuyor. Zidane gibi, Maradona gibi Mesut Özil de büyük bir isim oldu ve onu herkes tanıyor." ifadelerini kullandı.



Fas kökenli Mura Radinson, Mesut Özil'in bu kadar baskının ardından milli takımdan ayrılarak çok iyi bir karar verdiğini kaydetti.



Radinson, "Dünya kupasından elenmenin faturasını Özil'e kestiler ama tüm Alman takımı kötü oynadı ve elendi. Almanlar Mesut'u Türk olduğu için suçluyorlar ve bunun için zor bir durum. Özil, şimdiye kadar Almanya için çok şey yaptı. Ben Özil'e hak veriyorum ama Alman Futbol Federasyonunun bu politikasını değiştirmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.



"Eleştiri ve tartışmalar yersiz"

Köln'de yaşayan Joel Blume, "Demokratik bir ülkede yaşıyoruz ve Özil'in verdiği karar kendi bileceği bir iş. Kendisi büyük bir futbolcu ve basın olarak üzerine çok geliyorlar. Herkes düşüncesinde özgürdür. Mesut Özil de istediğini yapabilir." dedi.



Futbolsever Daniel Ruric, Özil hakkındaki eleştiri ve tartışmaları yersiz bulduğunu vurgulayarak, "Mesut Özil'e her yerden baskı yaptılar ve onu istifaya zorladılar. Takım kaybedince onu suçladılar ve ben bunu komik buluyorum." şeklinde konuştu.

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