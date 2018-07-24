Mesut Özil'in memleketindeki o tabela değiştirildi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMesut Özil'in memleketindeki o tabela değiştirildi!
GeriGündem Mesut Özil'in memleketindeki o tabela değiştirildi!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
ZONGULDAK (AA)
24.07.2018 - 10:48, Son Güncelleme:

Mesut Özil'in memleketindeki o tabela değiştirildi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Özil'in memleketindeki o tabela değiştirildi!

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in, memleketi Devrek'te ismini taşıyan caddeye konulan Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafının bulunduğu dev tabelayla değiştirildi.

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının ardından memleketi Devrek ilçesinde, ismini taşıyan caddeye konulan, Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela değiştirildi.     

İngiltere'nin güçlü takımlarından Arsenal formasını giyen Mesut Özil'in, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakması, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de yankı buldu.     

Devrek Belediyesi tarafından Özil'in, Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da birlikte çektirdiği fotoğrafının bulunduğu dev tabelayla değiştirildi.     

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özil'in verdiği karardan dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.     

Mesut'un uğradığı ırkçı ve ayrımcı tutumlar sonrası bir tepki vermeleri gerektiğini belirten Semerci, "Özil'in açıklamaları bizi de ferahlattı. Mesut'un ırkçı ve ayrımcı tavırlardan dolayı zor durumda olduğunu biliyorduk ve bizde tepki vermek zorundaydık." dedi.     

Mesut Özilin memleketindeki o tabela değiştirildi

Semerci, Almanya Milli Takımı'nda Polonya asıllı futbolcuların da olduğunu ancak onlara Mesut'un uğradığı ayrımcılığın onlara yapılmadığını dikkati çekerek, şöyle devam etti:     

"Bu üzücü bir olay ve ırkçılığın daniskası. Olmaması gereken bir şey. Alman Federasyonu Başkanı da Özil'in aleyhine birtakım beyanatlar verdi. Esasen beyanat vermemesi gereken bir kurumdu. İsveç Spor Bakanı'nın gösterdiği duyarlılığı gösteremedi Alman bürokrasisi. İnsan buna üzülüyor haliyle. Biz de hemşehrimize sahip çıkmak amacıyla birtakım etkinlikler yapmak istedik. İlçede Özil'in ismini verdiğimiz caddede bir tabelamız vardı ve bu tabelada da gururla taşıdığı Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafı vardı. Biz o tabelayı değiştirme kararı aldık. Cumhurbaşkanımızla, Londra'da çektirmiş olduğu fotoğrafın aynısı bu tabelaya yerleştirdik."     

Irkçılığın ve ayrımcılığın hiçbir yerde olmaması gerektiğini ifade eden Semerci, Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki başarısızlığının faturasını Özil'e çıkarıldığını dile getirerek, her zaman Mesut Özil'in yanında olacaklarını sözlerine ekledi.     

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra, İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.     

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.   

Mesut Özil'in Devrek'te adı verilen caddedeki Alman milli formalı fotoğrafı kaldırılıyor
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şırnak’ta çatışma: 1 uzman çavuş yaralı

Mesut Özil'in memleketindeki o tabela değiştirildi!

Son dakika.... Sütlüce'de korku dolu anlar

Mahkemenin müebbet gerekçesi: 3 günlük bebeğin hareket etme kabiliyeti yok