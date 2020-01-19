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AA
Haber Giriş: 19.01.2020 - 15:10,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Berlin'de konaklayacağı otele gelişinde Almanya'da yaşayan Türkler tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmak üzere geldiği Berlin'de havaalanından konaklayacağı The Ritz-Carlton Hotel'e geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlinde Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı

Otelin karşısında toplanan Türkler, Erdoğan'ın gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlinde Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı

Erdoğan da yanlarına giderek vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlinde Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele girişinde Almanya'da yaşayan bir Türk ailenin bebeğini sevdi, bebeğe altın taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlinde Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı

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