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    CHP'den son dakika Abdullah Gül açıklaması

    Hürriyet Haber
    25.04.2018 - 13:05 | Son Güncelleme:

    CHP'den peş peşe Abdullah Gül açıklamaları geldi... CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'CHP'nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta' dedi. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da CHP'nin adayının Abdullah Gül olmadığını söyledi.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

    "YETER...

    Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti.

    Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta."

     CHPden son dakika Abdullah Gül açıklaması

    CHP'Lİ AĞBABA: GÜL ADAYIMIZ DEĞİLDİR

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili konuştu. CHP'li Ağbaba, 'Cumhuriyet Halk Partisi’nin gündeminde Abdullah Gül gibi bir tartışma yoktur, kendisi adayımız da değildir. CHP’ye yönelik günlerdir algı operasyonu sürdürenlere duyurulur.' dedi.

    AKŞENER - KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi başladı.

    CHPden son dakika Abdullah Gül açıklaması
    Fotoğraf: Rıza ÖZEL (HÜRRİYET)

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