CHP'den son dakika Abdullah Gül açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:



"YETER...

Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti.

Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta."

CHP'Lİ AĞBABA: GÜL ADAYIMIZ DEĞİLDİR



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili konuştu. CHP'li Ağbaba, 'Cumhuriyet Halk Partisi’nin gündeminde Abdullah Gül gibi bir tartışma yoktur, kendisi adayımız da değildir. CHP’ye yönelik günlerdir algı operasyonu sürdürenlere duyurulur.' dedi.



AKŞENER - KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi başladı.



Fotoğraf: Rıza ÖZEL (HÜRRİYET)

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