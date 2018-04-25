Ankara Abdullah Gül'e kilitlendi

Kritik saatlerin içine girdik. İbre Gül’ün adaylığı yönünde.



Şimdiye kadar tereddütlü tutumu nedeniyle eleştiri konusu olan 11.Cumhurbaşkanı Gül’ün bu kez kararlı olduğu söyleniyor. Ama Gül, ittifakın ortak adayı olma konusundaki şartından vazgeçmiş değil. Erken seçim kararının alınmasıyla birlikte muhalefet AK Parti-MHP ittifakının kurgusunu bozmak için ilk hamleyi İYİ Parti konusunda yaptı. Bu hamle muhalefete moral kazandırdı. Sırada Abdullah Gül’ü ortak aday olarak çıkarmak var. Burada Meral Akşener’in adaylıkta kararlı tutumu ve HDP içindeki bir grubun Selahattin Demirtaş ısrarı bu kurguyu bozuyor.





AKŞENER KARARLI

Karamollaoğlu, dünkü görüşmede Akşener’e, “Gül’ün etrafında birleşirsek seçimi kazanırız” teklifini götürüyor. Gül’ün ortak adaylığında alabileceği oy oranlarına dair bir kaç anket sonucunu paylaşınca Akşener, “O zaman sizin adayınız olarak girsin gerçekten bu oranları alıyorsa ikinci tura kalır, ikinci turda açıkça destekleriz onu” diye karşılık veriyor.



Meral hanım daha önce açıkladığı gibi Cumhurbaşkanı adaylığında kararlı olduğunu ifade ediyor. Bunun üzerine milletvekili seçiminde ittifak için ortak bir çalışma grubu oluşturulması kararı alınıyor.



İYİ Parti, Akşener’in Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda ısrarlı, milletvekili seçiminde Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yapılmasında ise istekli. Bugün Gül’le bir araya gelecek olan Karamollaoğlu’nun yeniden Akşener’le görüşecek olması ise kapının tamamen kapatılmadığı yönünde yorumlandı.





KILIÇDAROĞLU NETLEŞTİRECEK

CHP’den 15 milletvekili gönderilerek seçimlere girmesi sağlanan İYİ Parti’nin, bu jeste karşılık Akşener’in adaylığını yeniden gözden geçirmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dün PM’den yetki aldı bugün de Meral Akşener ile görüşecek. Bu görüşmenin Temel Karamollaoğlu ile Abdullah Gül görüşmesinden hemen sonra yapılacak olması önemli.



Kritik 24 saatin içine girdik. İYİ Parti’ye seçimlere katılma yolunu açan Kılıçdaroğlu, bu görüşmede ortak aday olup olmayacağını netleştirecek. Ortak aday konusu başta olmak üzere birçok nokta hafta sonuna kadar netleşecek.



Muhalefet bir yandan ortak aday konusundaki arayışlarını sürdürüyor, ama diğer yandan kendi adayını çıkarmak için hazırlıklarını yapıyorlar. Ortak aday olmaz, iki-üç partinin bir araya gelip çatı adayı çıkarması yoluna gidilmeyecek. Her parti kendi adayı ile yarışa katılacak.





DAVUTOĞLU-GÜL GÖRÜŞMESİ

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun Abdullah Gül ile görüşmesi ise AK Parti kulislerini dalgalandırdı. Görüşme talebinin Gül’den geldiği söyleniyor. Gül’ün, görüşmede Cumhurbaşkanı adaylığına yakın bir profil çizdiği ifade ediliyor. Hatta daha öncekilere göre daha kararlı olduğu dikkati çekiyor. Davutoğlu, 30 Ocak günü AK Parti grubuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte geldiği için, bu görüşme şaşkınlık meydana getirdi.



Seçim kararının alınmasıyla birlikte siyasette hiçbir şeye şaşırmamak gerekiyor. Çünkü her Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde siyaset yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor. Bu seçimin kurgusu ise farklı.



Erdoğan, “Şu anda çok garip bir senaryo ortada piyasada” diye buna işaret etti. Cumhurbaşkanı’na göre, “Tek gayesi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan ittifaklar kuruluyor” En büyük motivasyon kaynağı Erdoğan’ı tasfiye etmek olan ittifakın bir yol haritası var. Bu çalışmalar bir süredir İstanbul’da 3 masa halinde yürütülüyordu. “Sıfır Baraj İttifakı” da yine orada oluşturulmuştu.



Bunun birinci adımı İYİ Parti’nin seçimlere girmesini sağlamaktı. Bu başarıldı. İkinci sırada Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olarak çıkarılması geliyor.



Üçüncü sırada ise Gül’ün, manifesto gibi bir açıklama ile ortaya çıkması planlanıyor. Parlamenter sisteme dönüşü vaat edecek olan Gül’ün, ekonomi yönetimi ağırlıklı olmak üzere alternatif Bakanlar Kurulu ve yeni Anayasa taslağı ile çıkması bekleniyor.



AK Parti kulisleri Abdullah Gül’le çalkalanıyor. Gül’ün gözü ise Akşener’in üstünde.