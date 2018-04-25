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    Muharrem İnce'den Gül çıkışı: Aday olmamalı

    Fotoğraf: Selahattin SÖNMEZ
    25.04.2018 - 11:28 | Son Güncelleme:

    Muharrem İnce'den Gül çıkışı...

    Habertürk yazarı Nagehan Alçı bugün CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Alçı, İnce'nin Abdullah Gül için “Gül 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı, bu süre içinde hangi yasayı veto etti? Tek yaptığı onların dümen suyuna gitmekti. Böyle şey olur mu? Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan’a oy veririm!” dediğini yazdı.

    ADAY TARİFİ YAPTI

    Yazıya göre İnce, esprili bir dille CHP'nin adayı için espriyle karışık şu tarifi yaptı: Her şeyden önce kendi profiline uygun bir isim çıkarması lazım. Yüzde 26’yı elinde tutacak, üzerine koyabilecek bir isim... Bence bu isim Yalovalı, 54 yaşında ve fizik öğretmeni olmalı...”

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    İNCE'DEN TWEETLER

    Muharrem İnce, bugün twitter'dan yeni açıklamalar yaptı. Gül'ün aday olmaması gerektiğini belirtti. Abdullah Gül'ün görevdeyken hiçbir kanunu veto edemediğini, yanlışa yanlış diyemediğini, atadığını bürokratların FETÖ'cü çıktığını belirterek CHP'nin seçeneğinin Gül olmasına karşı çıktı.

    İnce daha sonra ise "Benim bu sürece ilişkin tek açıklamam budur, başka haber ve yorumları dikkate almayınız" dedi.

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    Muharrem İnceden Gül çıkışı: Aday olmamalı

    Öte yandan seçimlerde aday olarak ismi geçen Muharrem İnce, TBMM bahçesinde milletvekilleri ile kısa bir toplantı yaptı. 

     

    Etiketler: fotoğraf , gündem
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