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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.09.2018 - 15:02, Son Güncelleme:

Bir günde hayatı değişti! Küçük kızın en mutlu günü

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İstanbul Arnavutköy'de atık kağıt toplama arabası içinde görüntülenen 11 yaşındaki Suriyeli Halime, Milli Eğitim Bakanlığı'nın girişimi ile okula başladı. Sınıf arkadaşları ile tanışan Halime, “Okula başlamaktan ve kitaplara daha yakın olmaktan dolayı mutluyum" dedi.

Babası ile çöpten karton toplarken kağıt toplama aracının üzerinde eline aldığı boyama kitabını karaladığı sırada çekilen video ile tanınan Halime için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Aileye ulaşan yetkililer küçük Halime'yi Şeyh Şamil İlkokulu birinci sınıfa yazdırdı.

Sınıf arkadaşları ile tanışan Halime'nin tüm okul ihtiyaçlarını Arnavutköy Belediyesi üstlendi. Yeni kitaplara kavuşan 11 yaşındaki Halime, “Okula başlamaktan ve kitaplara daha yakın olmaktan dolayı mutluyum" dedi.

“ÇOCUĞUM OKULA KAYDOLDUĞU İÇİN MUTLUYUM"

Kızının okula başlamış olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten baba Abdülrezzak Cuma da, “Çocuklarımın okula gitmesini daha önce de istemiştim. Onlar okula gidemediği için üzülüyordum. Ama bugün kaydı yapıldı, çok mutluyum. En azından yarın kendi hayatını kurtarır sonra bizi de kurtarır. Önceleri çocuklarım okula gitmek istemedi. Sonra ben onları 'Siz okula gitmezseniz beni hapse atarlar' dedim.

Şimdi Halime okullu oldu, sırada 10 yaşındaki diğer kardeşi var. Çocuğum okula kaydolduğu için çok mutluyum. İnşallah diğerini de okula kaydettireceğim" şeklinde konuştu.

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA:

Evin en büyük çocuğu olan 11 yaşındaki Halime okula gitmiyor. İmkanı olursa okula gitmeyi çok istediğini belirtmişti. Bunun üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Dün, çeşitli basın yayın organlarında çıkan ‘Atık Kağıt Toplayan Küçük Kızın Kitap Aşkı’ başlığı ile yayınlanan haberlere ilişkin olarak, aşağıdaki açıklama yapılmıştır; 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatlarıyla, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz, söz konusu çocuğumuza ve ailesine ulaşmış, aile ve çocuğumuzla ikamet adresinde görüşmüştür.

Ailede, 7 çocuk olduğu, 4 aylık bebeklerinin kimliğinin olmadığı, 2007 doğumlu olan kız çocuğumuzun da kimlikte 2017 doğumlu olarak kayıt edildiği ve bu nedenle okul kaydının olmadığı tespit edilmiştir. Aileye, çocuklarımızın kimlik alma ve hatalı bilgi güncelleme işlemleri için rehberlik edilecektir. Eğitim çağında olan çocuklarımızın da okul kaydının yapılması sağlanacaktır. Ayrıca, aileye sosyal ve ekonomik destek sağlanması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Ailenin ve çocuklarının bundan sonraki süreci de İl Müdürlüğümüz tarafından takip edilecektir.

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