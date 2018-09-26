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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
26.09.2018 - 12:13, Son Güncelleme:

Türkiye'nin konuştuğu o kızın hikayesi ortaya çıktı

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TÜRKİYE dün Arnavutköy'de atık kağıt toplama arabasının içinde elinde kalem ve kitap ile görüntülenen küçük çocuğu konuştu.

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  • Türkiyenin konuştuğu küçük kızın hikayesi
  • Türkiyenin konuştuğu küçük kızın hikayesi
  • Türkiyenin konuştuğu küçük kızın hikayesi
  • Türkiyenin konuştuğu küçük kızın hikayesi
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O görüntülerdeki kız çocuğu, 11 yaşındaki Halime Cuma. Annesi, babası ve 6 kardeşiyle  Arnavutköy İslambey Mahallesi'ndeki evde oturuyor. Suriye'deki iç karışıklıktan kaçarak 1 yıl önce Türkiye'ye gelen ailesinin geçimini  35 yaşındaki baba Abdülrezzak Cuma atık kağıt toplayarak sağlıyor. 7 kardeş içinde sadece 7 yaşındaki Hamide okula gidiyor.

“OKUMAYI VE OKULA GİTMEYİ ÇOK İSTERİM"

Evin en büyük çocuğu olan 11 yaşındaki Halime okula gitmiyor. Halime,  babasının evde tek çalışan olduğunu belirterek ona yardım etmek için kağıt toplamaya çıktığını söylüyor. Arnavutköy'de bir çöp konteynerinin hemen yanındaki kağıt toplama aracının  içinde bir boyama kitabını incelediğini belirten küçük Halime, “Okumayı, okula gitmeyi çok isterim ancak şu durumda gidemem. Babam yanında olmam için zorlamıyor beni. Ben severek gidiyorum.  Çünkü babama yardım etmek istiyorum. Babamı, annemi ve kardeşlerimi çok seviyorum. Evimizde babamdan başka çalışan yok. O yüzden babam hepimizi aynı anda okula gönderemiyor. Ben de evde oturmaktan dolayı çok sıkılıyorum ve babama yardım etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

“YARDIM BEKLENTİMİZ SADECE ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ İÇİN"

1 yıl önce Suriye'nin Halep kentinden göç ederek İstanbul'a geldiklerini belirten 35 yaşındaki baba Abdülrezzak Cuma, evin geçimini atık kağıt toplayarak sağladığını belirtti . Abdülrezzak Cuma, "Durumumuz ortada ancak bizler şikayet etmiyoruz. Sabırla çalışmaya devam ediyoruz. Yardım etmek isteyenler hayırseverleri duyuyoruz. Bizim yardım beklentimiz sadece ve sadece çocuklarımızın eğitimi için olur" şeklinde konuştu.

Küçük çocuğun atık kağıt toplama arabasının içinde kitap aşkıYer Arnavutköy... 10 yaşlarında bir çocuk babasının atık kağıt topladığı araba içinde oturuyor. Küçük çocuğun elinde kalem var. Dizleri üzerindeki kitabı yazıp çiziyor. Ders mi yapıyor yoksa meraktan mı karalıyor belli değil.Çöp konteynerinin hemen yanındaki atık kağıt dolu arabanın içinde oturan küçük çocuk yoldan geçenlerinin de dikkatini çekiyor. O ise kimsenin farkında değil, büyük bir hevesle kitabın sayfalarını çeviriyor.Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülediği küçük çocuk, babasının atık kağıtları toplamasının ardından buradan ayrılıyor.
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