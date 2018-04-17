Bahçeli'nin erken seçim çağrısına CHP'den jet açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına CHP'den jet yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan açıklamasında "Hodri meydan, biz her zaman hazırız. Türkiye'nin sorunlarını çözecek tek yer millet iradesidir." dedi.

Tezcan, "Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda iflas etmiş bir iktidar vardır, ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar kapıya dayanmıştır, kurun ateşi düşmüyor, Türkiye hem içeride hem dışarıda yalnızlaşan bir sürece girmiş, 16 milyon yoksulu olan ülke. Konuşuruz tarihi, 26 Ağustos da olabilir, bir hafta önce de olur sonra da olur. Sandık çağrısına biz evet diyoruz, yalnız millet çözecektir. Yalnız şunu da millete anlatmak zorundalar. Bugüne kadar ülkeyi tek adam koalisyonuyla bu noktaya taşıyanlar, bu kararı alırken istişare ettiler mi etmediler mi bilmiyoruz. Bunu da aynı şekilde ortak karar olarak paylaşabilirlerdi, paylaşmadılar. Biz de merakla büyük ortağın, büyük aktörün Erdoğan'ın ne diyeceğini merak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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