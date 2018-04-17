İYİ Parti'den seçim çağrısına yanıt

Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



“İktidar ekonomik çöküşün sonuçlarını seçim sonrasına ötelemek için bu kararı aldı. Ama Türkiye için iyi olacak. Kurtuluşun başlangıcı olacak. Seçimin ardından Türkiye’de yeniden demokratik hukuk devletinin kurulmasıyla ülkemize gelmeyen sermaye gelmeye; Türkiye’den kaçan yetişmiş insan gücü dönmeye başlayacak. OHAL’in kalkması ve hukuk devletinin tesisiyle ekonomisinin rayına oturmasının da temelleri atılmış olacak.“

SİZE DAHA ERKEN ‘SAYIN CUMNURBAŞKANIM’ DİYECEĞİZ



Erken seçim kararını az önce Genel Başkan Meral Akşener ile de konuştuklarını anlatan Özdağ, kendisine “Size daha erken Sayın Cumhurbaşkanım diyeceğiz. Hayırlı olsun” dediğini aktardı.