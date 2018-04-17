Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler > Gündem>İYİ Parti'den seçim çağrısına yanıt

    İYİ Parti'den seçim çağrısına yanıt

    Aysel ALP/ANKARA
    17.04.2018 - 12:25 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Bahçeli’nin erken seçim çağrısının temelinde ekonomik çöküş korkusu olduğunu iddia etti. Erken seçimin Türkiye için iyi olacağını vurgulayan Özdağ, Hürriyet’e erken seçimle ilgili “Biz seçime hazırız. Genel Başkanımız 15 Temmuz diye defaatle dile getirmişti. Ama AKP kongresi nedeniyle Kasım’a kalacağını tahmin ediyorduk ki ekonomik çöküş korkusu Saray ve AKP’yi daha hızlı erken seçime zorladı. Bahçeli’ye de bu açıklamayı yaptırdılar” dedi.

     

    Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “İktidar ekonomik çöküşün sonuçlarını seçim sonrasına ötelemek için bu kararı aldı. Ama Türkiye için iyi olacak. Kurtuluşun başlangıcı olacak. Seçimin ardından Türkiye’de yeniden demokratik hukuk devletinin kurulmasıyla ülkemize gelmeyen sermaye gelmeye; Türkiye’den kaçan yetişmiş insan gücü dönmeye başlayacak. OHAL’in kalkması ve hukuk devletinin tesisiyle ekonomisinin rayına oturmasının da temelleri atılmış olacak.“

    SİZE DAHA ERKEN ‘SAYIN CUMNURBAŞKANIM’ DİYECEĞİZ

    Erken seçim kararını az önce Genel Başkan Meral Akşener ile de konuştuklarını anlatan Özdağ, kendisine “Size daha erken Sayın Cumhurbaşkanım diyeceğiz. Hayırlı olsun” dediğini aktardı.

    Etiketler: iyi parti , Ümit Özdağ , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri