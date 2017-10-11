Google Apple’ı yanlışlıkla 2 dakikalığına satın aldı

Dün sadece iki dakikalığına ekonomide dev dalgalanmalar yaşandı ve teknoloji dünyasındaki her şeyin düzeni bir anlığına değişti. Ekonomi haberleri ile tüm dünya tarafından takip edilen Dow Jones haber ajansı, yanlışlıkla Google’ın Apple’ı satın aldığını gösterdi. Üstelik sadece 9 milyar dolar gibi düşük bir miktara.

Hatta bu gelişmeyle ilgili haberler bile yapılmak üzereydi ve bunun gerçek dışı bir gelişme olduğunu ilk fark eden 9toMac haber sitesinin editörleri oldu. Dow Jones, hatayı fark ettikten kısa süre sonra borsa akışından sildi. Sildi silmesine fakat bu hata Apple’ın 158 dolar olan hisse senedi fiyatını anlık olarak 156 dolara geriletti.

Dow Jones ise sorunu çözdükten sonra bir özür metni yayınladı.