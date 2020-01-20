Yarıyıl tatilinde çocuklar için pratik beslenme ipuçları

İşte sağlıklı atıştırmalık tarifi Bu dönemde hem iyi vakit geçirmek, hem de çocuğunuzda sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmak adına çocuğunuzla birlikte “evde sağlıklı atıştırmalık hazırlama” etkinliği yapabilirsiniz. Bunun için şu tarifi deneyebilirsiniz:



• 1 paket en az yüzde 70 kakao içeren çikolata

• Kuru çilek (ya da istediğiniz herhangi bir kuru meyve)



Çikolatayı benmari usulü eritin (Bu aşamayı yetişkinler yapmalı). Ardından erimiş çikolataya kuru çilekleri tek tek daldırarak çileklerin bir bölümünü çikolata ile kaplayın. Çikolataya batırılmış çilekleri, tek tek yağlı fırın kağıdının üzerine dizin ve buzdolabına alarak çikolatanın bir süre donmasını bekleyin. Ara öğünlerde sağlık ve afiyetle tüketeceğiniz atıştırmalıklarınız hazır!