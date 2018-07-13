Doğa harikası yerler belli oldu! Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer listede...

Sadece yedi resmi doğa harikası olabilir ancak dünyanın her yerinde keşfedilmeye değer daha da nefes kesen doğal manzaralar var. Business Insider tüm dünyada görülmeye değer 40 doğa harikasını belirledi. Listede Türkiye'den de bir doğa harikası yer aldı....
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