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Haberler >Ekonomi>Doğa harikası yerler belli oldu! Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer listede...

Doğa harikası yerler belli oldu! Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer listede...

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Hürriyet Haber
13.07.2018 - 21:18 | Son Güncelleme:
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Doğa harikası yerler belli oldu Türkiyeden tahmin edemeyeceğiniz bir yer listede...Next

Sadece yedi resmi doğa harikası olabilir ancak dünyanın her yerinde keşfedilmeye değer daha da nefes kesen doğal manzaralar var. Business Insider tüm dünyada görülmeye değer 40 doğa harikasını belirledi. Listede Türkiye'den de bir doğa harikası yer aldı....

Etiketler: doğa harikaları , dünyanın en güzel yerleri , gezilecek yerler , haberler

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